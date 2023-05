L’aménageur foncier Viabilis conforte son développement national en Provence Alpes Côte d'Azur

Se dirige-t-on vers la fin de la maison individuelle ? Si l'on en croît les derniers chiffres de la Fédération française du Bâtiment, selon lesquels la vente de maisons individuelles s'est effondrée de 31% en 2022, la question mérite d'être posée. Non pas que les Français aient changé d'idéal, on se souvient du tollé provoqué par les propos de l'ancienne ministre du logement Emmanuelle Wargon en octobre 2021, soulignant l'insoutenabilité du modèle. Mais la conscience écologique, le zéro artificialisation nette (ZAN), l'inflation aussi, sont passés par là, modifiant les termes de l'équation. "L'acculturation urbaine, c'est-à-dire le fait de greffer dans des poches non construites des nouveaux quartiers à la ville, a toujours été un sujet sensible. Les projets sont souvent mal accueillis. C'est pourquoi il faut apporter quelque chose de différent, une vision vertueuse et durable de l'aménagement pour ne pas reproduire les erreurs du passé", explique Jean Sébastien Pigeon, directeur adjoint du développement du groupe Viabilis, et pilote de l'agence d'Aix-en-Provence.

Acteur national

Ouverte en mars 2022, cette septième implantation régionale illustre le développement et le maillage du territoire de l'aménageur foncier spécialiste de la maison individuelle pour particuliers. Lequel conforte son destin national. Née à Rennes en 2004, l'entreprise familiale revendique en effet quelque 10.000 lots vendus depuis sa création, en Bretagne bien sûr, son fief d'origine, mais aussi du côté de Lille, Lyon, Chartes, Toulouse, Bordeaux et Strasbourg. Elle emploie plus de 70 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros, en forte croissance depuis deux ans. L'agence provençale, elle, compte 5 personnes et couvre les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. "Notre métier consiste à vendre du terrain à bâtir, ce qui implique un long processus amont pour le trouver, le signer, obtenir les autorisations qui vont bien, réaliser les travaux de voirie, d'espaces verts et de gestion de l'eau, puis le revendre en lots libre choix constructeur à des acquéreurs", détaille le directeur.

Considérations locales

S'il s'agit là de la chaîne de production classique d'un terrain en lotissement, Viabilis cultive toutefois sa différence. "Nous allons plus loin que l'aspect réglementaire, à chaque opération, nous avons en tête les préoccupations environnementales, économiques et de mobilité. Ces réflexions conduisent à un cahier des charges strict et différenciant". Lequel, à la demande des collectivités, évoluent de plus en plus vers des programmes mixtes, proposant de la maison individuelle classique, mais aussi du logement groupé (maisons mitoyennes), intermédiaire (un bloc de 4 logements avec 4 entrées), voire collectif. Une offre diverse, donc, se voulant raisonnée, notamment en termes de densité, qui aurait, dixit Jean Sébastien Pigeon, toute sa "pertinence sur le marché de la région Sud". Où il y a encore du terrain. Si la pression foncière est indiscutable sur le littoral ainsi que dans les villes - grandes et moyennes - et leurs premières couronnes, "les deuxièmes et troisièmes secteurs sont intéressants avec une densité plus faible et des prix plus accessibles". Soit, entre 10 et 20 minutes en voiture des centres-villes, notamment du côté de Carpentras, Saint-Maximim et Martigues, où les premières opérations Viabilis devraient se faire. Les demandes d'autorisation sont en cours de dépôt.