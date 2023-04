« Ubaldi va poursuivre son déploiement dans les grandes villes et les agglomérations » (Walter Ubaldi)

C'est ce qui s'appelle un effet collatéral positif. Inattendu aussi. Avec une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 40% entre 2019 et 2022- soit en période pré-crise sanitaire et post crise sanitaire - Walter Ubaldi confirme que la maison, la décoration, l'équipement ont été au cœur des préoccupations des particuliers qui « ont souhaité renouveler un certain nombre d'éléments. Nous avons profité de cette période-là pour nous améliorer. Pour améliorer notamment nos délais de livraison puisque nous avons notamment ouvert notre entrepôt 7 jours sur 7 et 24h/24 ce qui nous a permis d'expédier nos produits en 24h ».

Concurrent des pure players mondiaux

Indépendant, fournisseur de produits de marques, l'enseigne Ubaldi est née dans les années 80, fonctionnant au fil du temps par opportunité. « Nous avons toujours souhaité vendre des produits de marques et l'idée était d'être les plus compétitifs sur des produits de tous les jours. De donner accès à des produits de qualité, fabriqués en Europe ou asiatiques, mais de grandes marques et ne jamais faire de marques de distributeurs. Nous souhaitons plutôt dégraffer des produits de marque plutôt que de distribuer des produits sans marques ».

Novateur dans son approche alors et sur son marché, Ubaldi conserve son avance grâce à son offre, différente de ces « pure players planétaires », qui dit Walter Ubaldi, « n'ont pas la largeur de gamme que nous disposons ».

Si le e-commerce a été source de croissance pendant la crise, Ubaldi c'est avant tout des magasins - 12 en propre et 9 affiliés - principalement installés en périphérie des villes. Pourtant, depuis ce jeudi 19 avril, Ubaldi est désormais aussi présent en centre-ville, à Nice, place Masséna, en lieu et place de feu Go Sport. Un mini-store de 1.700 m2 qui vient signer la nouvelle stratégie de déploiement du groupe français. Car si, d'une certaine façon, l'enseigne vient appuyer la redynamisation du centre-ville, c'est surtout le comportement du consommateur qui a changé, observe Walter Ubaldi, sensible au désir de proximité. « Le consommateur est de moins en moins mobile. Désormais, lorsque nous ouvrons un espace, nous nous installons dans la bonne zone en périphérie mais également en centre-ville ».

La proximité pour valider le business-modèle

Si les soubresauts économiques n'offrent pas toujours une capacité de projection aux entrepreneurs au-delà de 2 ou 5 ans, Walter Ubaldi s'est lui, doté d'un plan de développement à horizon 2031. Qui prévoit une extension de l'empreinte de la marque sur le territoire national. Après le Sud, Paris La Madeleine (d'ici 15 jours) et Saint-Geneviève des Bois (à l'automne) en région parisienne, après Caen et Rouen en Normandie (en affiliation), « nous allons continuer le déploiement dans les grande villes et agglomérations, au rythme de 7 à 8 ouvertures par an », avance le PDG. Qui, lorsqu'on lui demande quelles sont les qualités d'un entrepreneur, cite « la bonne santé, avoir un entourage familial qui vous supporte, de bien s'entourer, être persévérant mais pas têtu. Et être patient, même si cela n'est pas ma principale qualité ».

