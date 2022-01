Les enjeux du retour de Air Canada à Nice Côte d’Azur

Deux ans après le début de la pandémie et l'interruption qui est allée avec, Air Canada retrouve Nice Côte d'Azur. Comme annoncé par la compagnie elle-même, trois vols hebdomadaires sont prévus, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022, marquant ainsi un retour de la compagnie canadienne sur le tarmac de celle qui a été sa première destination en province, il y a huit ans.

« Nous avons toujours eu de grandes ambitions pour Nice », souligne Jean-François Raudin, qui rappelle que Nice a été « la première ligne lancée en province en 2014 » et que « nous sommes impatients ».

La province, qui est un axe de développement pour la compagnie, avec « un potentiel important » note le directeur général France d'Air Canada. Alors même que la demande pour des voyages de point à point, sans escale se renforce. Ce qui confirme que les liaisons en direct, comme ce Nice-Montréal, font aussi partie de la nouvelle façon de voyager. Une tendance que confirmait déjà à La Tribune, Franck Goldnadel, le président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur

Faciliter l'expatriation et l'export

Et les liaisons directes, c'est tout de même ce qui sert bien le business. Le tourisme, dans son grand ensemble - BtoB comme BtoC - mais aussi le déploiement à l'export des entreprises azuréennes. Le Canada qui constitue souvent la première destination à l'international qui permet aux PME de tester le marché nord-américain. Le Canada, dans ce contexte, qui fait office de porte d'entrée pour les Etats-Unis. Le Canada qui possède, également, une appétence pour les candidats à l'expatriation. On compte environ 6.000 Français qui tentent, chaque année, l'aventure du changement de vie et de pays. Une attractivité qui repose beaucoup sur le PVT, le programme Vacances Travail ou sur le programme de visa pour démarrage d'entreprises, qui concerne plus précisément les entreprises innovantes.

« Nous sommes un facilitateur. Nous sommes très impliqués sur le rayonnement que peut avoir le Canada », indique Jean-François Raudin. Air Canada, qui pour cibler les justes besoins, s'appuie sur la chambre de commerce et d'industrie France Canada ou sur le Centre des dirigeants d'entreprises franco-québécoises. « Nous les associons à nos réflexions », note le directeur général France qui estime que c'est aussi le rôle de la compagnie de mieux faire connaître les opportunités qui existent pour les PME et PMI. « Il existe un cadre législatif qui permet des échanges simples. Nous encourageons les initiatives ».

Ne pas être « un simple transporteur »

Un encouragement qui passe par des tarifs spéciaux et par une facilitation en termes de bagages. Et puis il y a aussi l'action terrain, dont des journées organisées avec les CCI, pour présenter les opportunités business directement aux entreprises. A Nice, ce sera par exemple en mars prochain. « Nous allons au-delà d'être un simple transporteur », appuie Jean-François Raudin. Qui rappelle qu'Air Canada s'inscrit bien dans la stratégie d'être une porte d'entrée pour tout le continent nord-américain. « Nous venons à Nice avec des velléités, celles d'ouvrir les portes de l'Amérique du Nord comme de l'Amérique du Sud, les Etats-Unis, le Mexique, mais aussi les Caraïbes ». Rappelant que les connexions sont facilitées, « en une heure on transite d'un long courrier à un autre long courrier ».

