« Sur la transition climatique, il ne faut pas être individualiste » (Martine Vassal, présidente Département des Bouches-du-Rhône)

Alors que le COP26 s'est conclue il y à peine quelques jours, sur un constat mitigé, plutôt d'échec que de franche réussite, le sujet de la transition énergétique et du rôle des décideurs politiques demeurent intrinsèquement liés. Et cela, que ce soit au niveau des Etats comme des collectivités locales.

« Lorsque des colloques internationaux se tiennent, on a toujours beaucoup d'espoir. Mais ce qui m'inquiète ce sont les Etats individualistes, qui ne pensent qu'à eux et ne pensant qu'à eux, ils continuent de polluer la planète », dit Martine Vassal. La présidente du Département des Bouches-du-Rhône et présidente d'Aix-Marseille Provence de rappeler que les préoccupations environnementales viennent à la fois d'une « industrialisation et d'un recours aux énergies fossiles à outrance, d'un climat déréglé et d'une montée de eaux que nous n'avons jamais connu ». Pour autant, dit aussi Martine Vassal, ces déceptions ne « doivent pas nous empêcher de travailler au quotidien. Nous pouvons faire de l'écologie pragmatique pas obligatoirement dogmatique ».

L'Etang de Berre, qui est le cœur de l'industrie marseillaise, est un élément majeur de l'identité des Bouches-du-Rhône. « Ici, nous ne faisons pas n'importe quoi », appuie Martine Vassal. « Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Grand Port Maritime de Marseille-Fos », la présidente d'Aix-Marseille Provence rappelant la réserve foncière que possède le GPMM qui « ferait pâlir d'envie nombre d'investisseurs » et qui constitue un vecteur de développement économique essentiel quand on pense attractivité des entreprises et développement de celles déjà installées.

« Nous avons mis en place avec le Grand Port Maritime de Marseille-Fos une stratégie de développement. Avant d'attirer des entreprises, nous devons viabiliser les terrains afin de ne pas commettre les erreurs faites précédemment. La stratégie du GPMM est de développer des espaces, de les purger de toute problématique administrative, pour proposer aux industriels, aux entreprises, du foncier immédiatement utilisable ».

De l'importance de la cohésion territoriale

L'objectif est d'être compétitif : « nous étions en retard, nous voulons être en avance ». Sur un peu tous les sujets, de l'accueil d'entreprises à la préoccupation environnementale. « C'est une volonté politique, c'est aussi une volonté économique. C'est une volonté du gouvernement et de l'Etat puisque nous sommes ensemble partenaires sur cette vision du développement global de l'attractivité du territoire ».

Mais si la vision est là, partagée, elle doit aussi être diffusée. Bref, il faut qu'elle soit connue, aussi bien sur le territoire qu'en dehors des frontières de ce territoire. Et Martine Vassal le reconnaît, la communication est un talon d'Achille. « On doit mettre en avant nos atouts plutôt que de systématiquement parler de ce qui ne va pas. Beaucoup de choses vont bien sur notre territoire. Il y a une volonté claire. L'importance c'est notre jeunesse, qui demande à être formée. Cela intéresse aussi les industriels ».

Où on en revient à évoquer le sujet de la gouvernance de la Métropole et de sa réforme. Aix-Marseille Provence qui va devenir une « métropole de projets », répète Martine Vassal « en récupérant les compétences économiques d'intérêt métropolitain », ce qui va permettre de travailler sur l'ensemble du territoire. Une cohésion nécessaire pour être efficace. Ce qui n'empêche pas de communiquer. Notamment pour éviter « les zones d'ombre ». Un message envoyé aux industriels, invités à ne pas trop conserver secrets, leurs projets innovants.

Et de l'importance de la communication

Une communication qui va aussi pour ce qui est des énergies. Iter qui est la promesse d'une énergie propre et sans fin, l'hydrogène pour laquelle « nous avons tous les atouts sur le territoire », l'électrique, porté aussi par des pépites. Evidemment qu'il est difficile de prévoir quelle sera l'énergie de demain. Sans doute pas une énergie mais un mix, adapté aux différents usages. Il n'en reste pas moins que pour les industriels et les entreprises, la question de l'investissement sur une énergie comme carburant par exemple demeure parfois un casse-tête chinois. Où ressort la question de l'amortissement de l'investissement effectué. Faut-il parier sur l'électrique ? Lui préférer une autre énergie ? « Nous devons appliquer une ZFE », rappelle Martine Vassal. « Nous avons défini un périmètre. Mais les entreprises qui ont déjà réalisé des investissements ne sont pas forcément prêtes. C'est cela la difficulté ».

Concilier l'écologie et l'économie, gageure ? L'exemple de Satys, qui voit son projet d'usine 4.0 être empêché, est l'un des exemples que la réindustrialisation se heurte parfois aux réalités du terrain ou de l'administration. Sur ce point Martine Vassal encourage à ce que les entreprises, lorsqu'elles ont des projets ne « voient les impératifs administratifs ni le taux d'acceptabilité de la population. Le monde privé - j'en viens - doit le comprendre. Nous ne sommes pas contre l'implantation d'entreprises mais il faut le faire avec ceux qui délivrent les autorisations, c'est un travail partenarial. Vouloir imposer, c'est aller dans le mur. Il faut travailler de façon concertée ».