Pascal Crescent - DRH Crédit Agricole Provence CA : « Nous sommes très attentifs à la symétrie des attentions »

(Crédits : DR)

FOCUS - Episode 3 -Chamboulé par un monde qui change, digitalisé, où les demandes clients ne sont plus tout à fait les mêmes, le monde bancaire a aussi prouvé avec la crise, que les capacités en interne constituaient un élément majeur de son modèle. Et comme pour tout autre domaine, le contexte actuel a joué le rôle d’accélérateur. Consolidant de fait une organisation interne revue et une approche RH plus fine.