thecamp : à quoi pourrait ressembler la V2

L'annonce de la recapitalisation financière de thecamp est arrivée presque au moment où on ne s'y attendait plus. S'il n'était un secret pour personne que thecamp n'allait pas bien, difficile d'en connaître l'ensemble des tenants et des aboutissants. On sait désormais qu'après une première phase de rationalisation des coûts, orchestrée par Patrice Ceccaldi, le directeur général, il y un an, thecamp a été confronté, comme toutes les entreprises et les acteurs économiques, aux conséquences de la crise sanitaire. De quoi fragiliser encore plus une situation déjà tendue.

La recapitalisation financière a été menée par l'un des partenaires et co-fondateurs historiques, le Crédit Agricole Alpes Provence, qui a mené la renégociation avec les autres partenaires, dont la CDC, la foncière de la Caisse d'Epargne Cepac, BNP Paribas et CIC.

Et si le Crédit Agricole Provence Alpes remet au pot - à hauteur...