IA et cyber-sécurité, les axes stratégiques du pôle SCS

Évidemment, 2020 a été l'année d'une « concentration de la digitalisation » confirme Olivier Chavrier. Parce que l'arrêt de l'économie, des déplacements, des rendez-vous physiques ont forcément impacté aussi la façon dont les entreprises se sont organisées. Et pour celles qui sont actives en R&D, cela a été l'occasion d'être encore plus actives et de mettre le pied sur l'accélérateur de certains projets. « Les entreprises ont préféré réallouer leurs ressources à la R&D, estimant qu'elles seraient ainsi prêtes à rebondir, à relancer la commercialisation, en sortie de crise », analyse encore le directeur général du Pôle SCS. La preuve par les chiffres le démontre, le pôle Solutions Communicantes Sécurisées a ainsi accompagné 50 projets au cours des douze mois précédents, contre « seulement » 30 en 2019.

Globalement, « notre secteur a bien résisté », confirme Olivier Chavrier, les secteurs hardware et composants notamment, même les logiciels qui engrangent un petit -5% d'activité. Plus impactés, les conseils et services...