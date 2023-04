Le fabricant originaire de Monaco, Whisper Yachts fait le pari du catamaran électrique

La motivation peut être réglementaire, économique ou morale, mais une chose est sûr la conversion du nautisme vers l'énergie électrique se met en marche. "Aujourd'hui, il y a une vraie conscience des excès qui ont été fait dans le passé, les clients ne peuvent plus justifier auprès de leurs enfants de verser plusieurs litres de carburant pour leur bateau", raconte Guy Marchal, fondateur du constructeur Whisper Yachts. Lui-même a connu cette évolution à titre personnel. Après 30 ans dans le yachting et les chantiers navals "principalement sur les méga yachts" il porte son intérêt sur la transition écologique. En tant qu'ingénieur, il cherche ce qu'il est possible de mettre en place pour les bateaux.

C'est ainsi que naît le Whisper qui se revendique autonome. "C'est un catamaran de 50 pieds à moteur car c'est le modèle plus adéquat pour installer des panneaux solaires et sa résistance à l'eau est plus faible", détaille Guy Marchal. Le bateau possède donc 40 mètres carrés de photovoltaïque, un pack batterie et deux groupes électrogènes au cas où. De quoi permettre une autonomie de huit heures pour une vitesse continue à 10 nœuds, "la vitesse à laquelle il est agréable de naviguer". En dessous et avec du soleil les panneaux suffisent. Pour ce qui est de la recharge complète si besoin, elle prend 14 heures avec les branchements existants dans la majorité des ports.

Varier les tailles de catamarans

Forcément ces équipements à bord nécessitent une adaptation. "Nous portons toute notre attention sur le poids", pointe le dirigeant qui ne voulait pas partir avec comme base un modèle de catamaran existant. La société née en novembre 2019 basée à Monaco est donc "partie d'une feuille blanche donc la coque a été dessinée pour ce type de propulsion". L'entreprise de cinq salariés souligne également s'être appuyée sur l'expertise du célèbre cabinet Berret-Racoupeau Yacht Design sur ce point.

Des atouts qui séduisent. Trois commandes sont déjà passées ce qui se traduit par le lancement de la production. Une fabrication qui se réalise en Italie, à Pise. "Au départ, nous cherchions un chantier français mais ils sont tous pleins le marché est saturé", note Guy Marchal. La destination de la Toscane ne doit pas s'interpréter par un choix par défaut. "Nous bénéficions de la touche italienne pour le design" se réjouit d'ailleurs le dirigeant avant d'ouvrir la porte : "Cela peut évoluer car nous ambitions d'étendre notre gamme".

Les trois premiers catamarans de 50 pieds, environ 15 mètres, doivent être livrés en mars 2024, mais les prochains modèles sont déjà dans la tête de Guy Marchal. "Nous développons un de 40 pieds et plus tard nous visons les 60 pieds", glisse-t-il. Cette fourchette de tailles, de 12 à 18 mètres, correspond au marché principal du bateau à moteur identifié par l'entrepreneur. "Le modèle de 50 pieds est un bon intermédiaire et il peut être utilisé par un couple expérimenté sans équipage", explique-t-il pour justifier son choix de démarrer sur ce créneau.

Un modèle B to C

Le 40 pieds, lui, permet de toucher une clientèle avec un budget un peu moins important, mais qui dépasse tout de même le million d'euros. Les prix se veulent au plus près d'un modèle thermique. "L'électrique coûte environ 150.000 euros plus cher, chiffre Guy Marchal. Nous voulons gommer cette somme à l'avenir avec des économies d'échelle sur la production, mais pour l'instant nous l'absorbons sur les marges que nous aurions donné à des revendeurs".

Pour le moment, Whisper Yachts se positionne sur le segment BtoC. "Nous visons minimum dix ventes par an, mais je pense que nous pouvons arriver à trente vu la demande, donc ce sont des volumes que nous pouvons gérer en direct", avance Guy Marchal. En plus des particuliers, il souhaite toucher des sociétés de locations. Pour ce qui est des revendeurs, la société monégasque l'envisage sur une étape ultérieure, quand elle se développera à l'étranger sur des zones comme l'Asie. La navigation n'a pas de frontière et le passage à l'électrique non plus.