Spécialiste de la vente d’ustensiles de cuisine, Couteaux du chef se structure pour passer à l’export

Chaque année depuis cinq ans, on sabre le champagne chez Couteaux du chef. Il faut dire que chaque année depuis cinq ans, le site de vente en ligne basé à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, et spécialisé dans les ustensiles de cuisine, truste les classements des 500 entreprises les plus performantes de France. Le cru 2022 n'a pas dérogé à la règle avec une progression de son chiffre d'affaires de près de 108% pour la période 2017-2020. Depuis, la crise de la Covid est passée par là, démultipliant une progression certes dynamique mais jusqu'alors gérable en mode start-up. "Les années Covid ont changé la société. Du jour au lendemain, l'e-commerce est entré, parfois à marche forcée, dans la vie des gens. Beaucoup se sont mis à cuisiner et ont cherché à s'équiper. En quelques mois, nous sommes passés de 12 à 35 personnes. L'organisation horizontale qui était la nôtre ne convenait plus, il a fallu structurer l'entreprise", se souvient son co-fondateur William Dechaud.

Décollage accéléré

L'histoire commence en 2011 avec le lancement de Couteauxduchef.com. Un site e-marchand focalisé sur les couteaux de cuisine qui s'élargit, assez rapidement, aux ustensiles. "Nous nous sommes développés gentiment, en fonds propres, en suivant les règles de l'e-commerce", raconte le dirigeant. Dans son catalogue, entre 13.000 et 15.000 références produits, plus de 200 marques et une bonne centaine de fournisseurs pour couvrir l'entièreté du spectre, de l'entrée de gamme au haut de gamme, et ainsi servir tout type de clientèle, de l'étudiant qui emménage à la ménagère de plus ou moins de cinquante ans, de l'amateur averti au chef de brigade ou professionnel des métiers de la bouche. "C'est notre force, un catalogue profond qui permet de répondre à tous les besoins, des particuliers comme des professionnels".

Portée par la crise sanitaire et ses corollaires, l'entreprise décolle et passe de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annoncés en 2018 à 7 millions d'euros en 2021. Un grand écart qu'il s'agit désormais de digérer. "Nous nous attendons à une correction du marché qui devrait se traduire par une baisse d'environ 10% de notre chiffre d'affaires". Un atterrissage jugé "sain" par le dirigeant, qui pousse l'entreprise "à consolider les années Covid et prévoir le futur".

Feuille de route

Pour se faire, la feuille de route de l'e-commerçant se concentre sur une structuration de l'entreprise en continu. "Nous sommes dans une approche d'amélioration permanente des process afin d'être en mesure de suivre les hausses de volume de façon efficace et productive. C'est un impératif absolu pour toute entreprise travaillant sur internet, car ici tout va très vite et, sans remise en question régulière, de nouvelles sociétés arrivent sur votre secteur et prennent des parts de marché".

Autre point en préparation, l'internationalisation de l'activité, ou plutôt son "européanisation". L'objectif : proposer un premier site en anglais d'ici à la fin de l'exercice en cours et ainsi tester l'appétence du marché européen sur cette niche produit. Une niche où Couteaux du chef entend jouer sur son hyper spécialisation et une relation clientèle placée au cœur de sa stratégie pour contrer "le danger représenté par les plateformes généralistes et leurs prix cassés". Et conserver son avance, voire la dupliquer...