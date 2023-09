Dans le Sud, l’apprentissage dans l’artisanat poursuit sa tendance haussière, mais...

L'augmentation du nombre d'apprentis dans l'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur se poursuit. Pour la rentrée 2021, ils étaient 16.450 à avoir choisi cette voie de formation, selon les chiffres du baromètre ISM-MAAF que révèle en exclusivité La Tribune. Soit une hausse de 13% en un an, ce qui correspond à la moyenne nationale qui culmine, elle, à 14%. A noter que les six départements ont vu leurs effectifs progresser. Le bond le plus spectaculaire se situe dans les Hautes-Alpes (20%), un taux toutefois à prendre avec pincette puisque le « 05 » ne compte que 540 apprentis, donc chaque évolution a un impact en pourcentage plus important que pour les Bouches-du-Rhône par exemple, le principal département avec ses 6.290 apprentis.

Des chiffres qui s'inscrivent dans la continuité de ceux publiés ces dernières années. Depuis 2019, cela représente un peu plus de 4.000 apprentis supplémentaires soit 35% de plus en trois rentrées. Reste à déterminer jusqu'où peut aller cette croissance, car l'augmentation, si elle continue, est tout de même moins forte. Entre 2020 et 2021, elle est en recul de six points par rapport à l'année précédente. « 13% d'effectifs en plus cela reste très important », tempère Catherine Elie, directrice des études de l'institut supérieur des métiers (ISM). Selon elle, la croissance des effectifs va se poursuivre.

La difficile insertion des jeunes

« Tous les voyants sont au vert », juge-t-elle. Malgré un contexte économique difficile, l'artisanat reste en bonne santé ce qui encourage les dirigeants à accueillir des jeunes en formation. Les différentes aides financières de l'Etat et des collectivités, depuis la loi de 2018, jouent également un rôle important pour encourager les entreprises à prendre des apprentis et à favoriser le développement de centres de formation. Pour ce qui est des apprentis eux-mêmes, « l'augmentation du nombre de jeunes montre qu'ils sont de plus en plus à avoir envie de choisir cette voie car la rémunération n'a pas changé », note Catherine Elie. Elle y voit la conséquence « du travail de valorisation de ces métiers mené depuis plusieurs années ».

Parmi les principaux arguments pour séduire les jeunes, celui du taux d'emploi élevé lorsque l'on choisit l'apprentissage. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est de 59%, un montant qui reste certes assez faible, mais qui correspond à la difficulté structurelle de l'emploi des jeunes sur ce territoire. Des taux qui frôlent même les 90% pour un BTS opticien lunetier ou le CAP conducteur d'engins travaux publics et carrières.

L'essor de l'artisanat de la fabrication

Historiquement, le trio BTP-Service-Alimentation était celui qui attirait le plus. S'ils réunissent le plus d'apprentis - avec respectivement 42%, 35% et 15% des effectifs - l'alimentation marque le pas avec une augmentation de seulement 5% cette année. Pour Catherine Elie, « il n'y a plus beaucoup de marge de progression sur ce secteur hormis sur quelques métiers comme la boucherie ». Une évolution qui profite à d'autres secteurs comme celui de la fabrication qui présente la plus forte hausse (18%). Des métiers « qui avaient perdu la voie de l'apprentissage au bénéfice de la voie scolaire » selon la directrice d'études, et qui bénéficient clairement d'un regain d'intérêt.

La croissance du nombre d'apprentis sur plusieurs années dans le Sud ne permet toutefois pas au territoire de se classer parmi les meilleures régions dans ce domaine. Une situation liée au tissu économique. « En Provence-Alpes-Côte d'Azur beaucoup d'entreprises artisanales ne se composent que d'une seule personne, c'est un frein », analyse Catherine Elie.