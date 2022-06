« La crise a été une opportunité pour l’immobilier tertiaire » (Jeanne-Marie Fauvet, BNP Paribas Real Estate)

83.000 m2, voilà le montant des transactions enregistrées en 2021 à Nice, ce qui « en fait une année record. Notre moyenne décennale se situe à 58.000 m2 de surface placée. Ce qui montre le dynamisme. « Nous avons deux principaux marchés tertiaires dans le département, Nice et Sophia-Antipolis », note Jeanne-Marie Fauvet. « Nous assistons à un vrai engouement après la reprise de la pandémie. Alors que nous étions tous inquiets, ce qui nous a mis un coup de booster ». Le renouvellement du parc tertiaire a puisé ses raisons dans la réflexion qui a été menée sur la future consommation des bureaux.

La crise, une opportunité pour redessiner l'offre

Et finalement, les m2 pris ne sont pas tant moindres. Ce qui joue aussi sur les prix, « qui montent doucement mais sûrement, principalement drivé par le neuf ». Et, précise Jeanne-Marie Fauvet, la livraison de bâtiments neufs ont permis de renouveler une offre qui était sous-dimensionnée. « Nous n'avions pas d'offre suffisament importantes à proposer aux grands utilisateurs ». Ou comment la période Covid a finalement constitué une opportunité.

Si les grands ensembles sont demandés quid du centre-ville, sachant qu'une demande de centralité refait surface. « A Nice, nous sommes assez contraints. Ce n'est pas par manque d'intérêt mais par manque d'offre». Iconic, l'immeuble qui prend place - et sera bientôt livré - de la Compagnie de Phalsboug peut changer le regard sur le centre-ville. Mais déjà commercialisé, il ne pourra venir combler de nouvelles demandes.

« Cela donne une nouvelle image en termes d'immobilier tertiaire. Il y a aussi une difficulté d'accessibilité qui fait que l'on déporte vers l'Eco-Vallée ».

Globalement, c'est toujours l'emplacement qui prime. Le prix est aussi regardé. Et, souligne Jeann-Marie Fauvet, « le neuf n'est pas toujours systématiquement plus cher. Il faut regarder les prestations et les mesures d'accompagnement. Le neuf est de plus en plus regardé ».

Sophia-Antipolis, redynamisée par l'offre réhabilitée

A Sophia-Antipolis, la rénovation et réhabilitation menée par certains promoteurs tendent-elles à renouveler le profil des utilisateurs ? « Il faut toujours un peu dépoussiérer », reconnait Jeanne-Marie Fauvet, qui rappelle que la technopole n°1 d'Europe bénéficie d'un immense pourcentage d'espaces verts, ce qui encadre le développement. « En effet, l'offre réhabilitée à vraiment sa place sur le marché ».

Finalement, le télé-travail, tant craint pour les impacts négatifs qu'il aurait sur l'usage des bureaux, l'a simplement redéfini. « Il n'y a pas forcément une économie de surface, mais plutôt une amélioration de l'exploitation des espaces ». C'est aussi une façon de faire revenir le salarié et « on cherche véritablement à remettre le salarié au cœur de l'entreprise ». La notion de services - conciergerie, salle de sport - s'inscrit parfaitement dans cette logique, rappelle Jeanne-Marie Fauvet.

