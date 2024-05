Spécialiste de la cartographie des routes, MasterMap met la data au service de la mobilité

Le macadam français perd de sa superbe. Longtemps classées numéro 1, les infrastructures routières de France, qui dépassent le million de kilomètres, ont, en une décennie, dégringolé à la 18e place du classement mondial sur l'état des routes réalisé chaque année par le Forum économique mondial. Une dégradation notable, constatée par le dernier Observatoire national de la route, publié en 2023, selon lequel 18,8% des routes nationales et environ 10% des routes départementales et communales sont jugées en mauvais état.

La faute à un sous-investissement chronique depuis 2007 pointé du doigt par ce même observatoire, même si le montant des enveloppes repart à la hausse ces dernières années. En 2021, selon le rapport annuel du syndicat professionnel Routes de France, 14,9 milliards d'euros ont été dépensés, dont 8,8 milliards en investissement et 6,1 milliards en fonctionnement.

Outil de pilotage

Dans ce contexte, un certain nombre de startups cherche à accompagner l'Etat et les collectivités pour préserver et améliorer ce patrimoine évalué à plus de 2.000 milliards d'euros. Parmi elles, la cannoise MasterMap, pilotée par Christophe Biondi et Marco Trucchi, deux ingénieurs en mécanique et mécanique de structure évoluant dans le secteur de l'aérospatial et du spatial. Ensemble, ils ont imaginé un petit boîtier qui, installé sur le tableau de bord d'un véhicule, détecte les vibrations et en déduit l'état des routes sur lequel il évolue.

Les données géolocalisées ainsi obtenues viennent alimenter en continu une cartographie des zones dégradées avec un code couleur indiquant le caractère prioritaire des interventions. « Il s'agit de proposer un outil de pilotage efficace aux collectivités qui, pour beaucoup, s'emparent de cette problématique de façon artisanale avec, pour certaines, un agent dédié qui parcourt les routes de la commune un ou deux mois dans l'année pour relever les nids de poule et autres fissures », expliquent les co-fondateurs.

Hébergée par la couveuse d'entreprise Créactive 06, la jeune pousse a déjà marqué des points. Lauréate du prix français des Galileo Masters en 2021, elle a doublé la mise l'année d'après en remportant le premier prix du concours MyEUSpace dans la catégorie Map my world. A la clé, une dotation de 35.000 euros, un accompagnement en pré-incubation par l'incubateur Provence Côte d'Azur et une visibilité bienvenue qui a débouché sur deux PoCs dans les communes azuréennes de Cannes et de Mougins, réalisés fin 2023 pour la première, début 2024 pour la seconde. « Nous avons désormais un produit final, simple d'utilisation et peu coûteux par rapport à la concurrence, avec lequel nous allons démarcher le marché des collectivités dès cet été », avancent-ils.

Train des Pignes

MasterMap vise principalement les agglomérations et départements, respectivement en charge de 704.942 kilomètres de routes communales et de 381.319 kilomètres de routes départementales. Elle s'attèlera à convaincre quatre d'entre-elles dès le 6 juin dans le cadre d'une rencontre avec des décideurs locaux organisée par l'Accélérateur de solutions-climat que la jeune pousse vient de rejoindre avec une dizaine d'autres porteurs de projet.

Autre piste ciblée, le ferroviaire, en l'occurrence le train des Pignes, qui fait la liaison entre Nice (dans les Alpes-Maritimes) et Digne (dans les Hautes-Alpes), avec lequel MasterMap vient de conclure son premier contrat commercial. « Notre système s'adapte à n'importe quel véhicule roulant dont on peut capter les vibrations ». L'objectif dans ce cas précis étant d'évaluer le confort des passagers et d'identifier les tronçons où les secousses sont les plus fortes.