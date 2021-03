Pourquoi Fruit and Food intègre à sa plateforme de petits producteurs agricoles

Alors qu'arrivent les premiers rayons du printemps, beaucoup vont s'adonner à la préparation des plants et semis qui leur fourniront fruits et légumes jusqu'au début de l'automne. En France, on estime que 63 % de la population a un jardin à sa disposition (Ifop-Unep) et que 12 millions de personnes les entretiennent.

La pratique se développe, gagnant 3 points entre 2017 et 2006, avec un intérêt fort pour la production potagère et fruitière, vue comme un moyen de mieux se nourrir.

Mais parfois, la production est si fructueuse qu'une famille ne parvient pas à l'absorber. Et il se peut alors que les fruits tombent au sol et pourrissent. C'est ce constat, fait chez des amis, qui conduit Inès Bazillier et Benjamin Guibert à créer Fruit and Food. Le principe : permettre à des jardiniers amateurs de donner ou vendre une partie de leurs récoltes à des personnes se trouvant à proximité. Le digital pour créer du lien entre voisins et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Mailler un territoire pour proposer plus de choix sur un périmètre réduit

En 2018, une première...