« Nous ne sommes pas qu'une agence d'attractivité, nous sommes une agence de développement économique », souligne Audrey Brun Rabuel, directrice générale de Rising Sud.

L'enjeu n'est pas seulement d'attirer des investisseurs et des entreprises étrangères. Il est aussi d'accompagner les entreprises locales dans toutes les étapes-clefs de leur vie : « levées de fonds, ingénierie financière, recherche de foncier, export... », énumère celle qui est aux manettes opérationnelles de Rising Sud depuis plusieurs mois. L'agence accompagne ainsi 400 entreprises par an, de tailles et de secteurs d'activité divers.

Mais pour que ces entreprises prospèrent, il faut que le territoire se développe lui aussi. « Nous accompagnons les territoires - les métropoles, les collectivités locales -, les ports, les aéroports dans leurs pratiques quotidiennes ». Environ 60 projets de ce type sont ainsi suivis chaque année.

En favorisant le développement économique du territoire, en permettant aux innovations d'y naître et de s'épanouir, l'idée est également de rendre le territoire plus attractif.

4200 emplois créés grâce aux implantations d'entreprises étrangères

Une attractivité de plus en plus forte au fil des années, se réjouit Audrey Brun Rabuel. « En 10 ans, le nombre d'entreprises étrangères qui se sont implantées sur le territoire régional a été multiplié par deux ». Soit un total de 124 projets à l'origine de la création de 4.200 emplois. « Nous battons des records et nous en sommes fiers ».

Et au-delà des chiffres, l'essor d'attractivité du territoire se manifeste au travers de symboles forts comme, tout récemment, l'implantation annoncée de la société industrielle Carbon qui installera dans l'enceinte du Grand Port Maritime de Marseille-Fos une super usine de modules et cellules photovoltaïques. Un projet qui représente un investissement de 1,5 milliard d'euros et devrait à terme créer 3.000 emplois. Pour attirer ce projet, « nous avons mouillé le maillot », sourit Audrey Brun Rabuel. Avec un travail portant sur l'accès au foncier, sur l'ingénierie financière, autant que sur la levée de freins. «Ce gros travail nous a permis de proposer en un mois une offre dans une Région qui était hors de tous les radars ». Le projet ayant un temps été annoncé en Nouvelle Aquitaine.

Au delà d'accompagner les projets d'implantation, Rising Sud fait aussi d'importants efforts de prospection en organisant divers voyages qui permettent à la fois d'accompagner les entreprises locales désireuses d'exporter que de repérer des sociétés dont l'implantation serait pertinente en région. « Il faut trouver la bonne destination avec les bons partenaires au bon endroit », en privilégiant certaines filières stratégiques. « On s'interroge sur ce qui nous manque pour combler des chaînes de valeur et sur ce que l'on peut aller chercher ailleurs ».

La Tunisie, seconde source d'implantations d'entreprises étrangères

Parmi les pays à l'origine du plus grand nombre d'implantations en Région, les États-Unis arrivent en première place. Ils sont suivis depuis peu par la Tunisie. Signe que les efforts de la Région pour s'ouvrir à l'Afrique - de nombreuses missions y sont menées -au Sénégal l'an dernier, au Maroc prochainement puis en Côte d'Ivoire à l'automne - commencent à porter leurs fruits. « Parmi les implantations tunisiennes, on trouve un peu tous les domaines d'activités ». Et de citer Selt Marine Group qui « transforme des algues marines pour les industries agroalimentaire et cosmétique ».

Après l'Afrique, Rising Sud se prépare à s'ouvrir à l'Amérique du Sud. « Nous allons organiser une mission dans le cadre du Web Summit de Rio », en mai.

Et puisqu' « on ne peut pas aller partout », l'agence travaille également à mieux tirer profit des événements qui, sur le territoire régional, réunissent des entrepreneurs internationaux, à l'image des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. « On ne peut pas avoir pendant trois jours chez nous les patrons qui bâtissent le monde de demain et ne pas faire en sorte qu'ils veuillent s'installer ici ».

Restent quelques grands défis auxquels doit déjà se confronter l'agence si elle veut continuer à développer l'économie de la Région : l'accès au foncier, de plus en plus contraint. Et la nécessaire préservation du climat mais aussi de la biodiversité, vecteur naturel d'attractivité du territoire.

