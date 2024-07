Comment Limited Resell entend conquérir le marché européen des Sneakers en édition limitée

La marketplace Limited Resell, spécialiste de la vente de Sneakers en édition limitée, affiche ses ambitions. En France comme en Europe. Co-fondée en 2020 par Mikhael Tordjman et Clément Martelli, la jeune pousse niçoise s'inscrit sur une dynamique clairement ascendante, avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros générés en 2023, illustrant une tendance marché forte où la basket est reine, qui plus est quand elle se fait rare. « J'ai commencé à acheter et revendre des Sneakers pour financer ma propre collection mais très vite, face au succès rencontré par mon compte Instagram dédié, j'ai identifié le besoin et créé Limited Resell », raconte son CEO à Azur Business.

Authentification

La Sneaker représentait en 2020, d'après le cabinet Businesscoot, 47% du marché de la chaussure en France, soit 9 milliards d'euros. Un segment de marché en pleine croissance donc où la confiance dans le produit en édition limitée, et par conséquent dans son authentification, est primordiale. A cet égard, « toutes nos paires transitent par nos locaux où elles sont authentifiées avant d'être livrées. Nous avons des process internes, selon la marque et la gamme, avec de nombreux points de contrôle sur les coutures, la matière, la forme, l'odeur. Nous passons également les paires à la lumière UV pour détecter les traces de colle et déceler les contrefaçons », explique Mikhael Tordjman. Lequel envisage la mise en place prochaine d'une solution blockchain pour encore mieux gérer cette authentification. « Des solutions existent pour les montres et certains vêtements de luxe, pourquoi pas pour les Sneakers ? Nous nous penchons sur le sujet. »

L'Europe en ligne de mire

En attendant, la marketplace azuréenne digère sa première croissance externe opérée cette année. L'acquisition d'un de ses concurrents marque en effet la volonté de Limited Resell de s'imposer plus fortement sur le marché français, tout en jalonnant un développement à l'international avec l'ouverture des marchés hollandais, suédois et depuis peu italien. « Notre objectif est d'attaquer le marché européen », confirme le dirigeant. Pour ce faire, différents leviers sont actionnés : référencement naturel, outils d'acquisition et plateformes de communication pour traquer le client, et localisation du site, intégration des méthodes de paiement et des réseaux sociaux en fonction des marchés ciblés. Lesquels ne sont évidemment pas choisis au hasard. « En la matière, notre roadmap est très précise. Le choix des pays à développer se base sur des critères comme la concurrence, le trafic SEO, le coût par clic sur les plateformes de publicité, les données démographiques, les revenus, les volumes en circulation et bien sûr l'attrait pour la mode en général, les Sneakers en particulier, car ce sont des produits assez coûteux. Le panier moyen est d'environ 250 euros ».

Accélération

Une feuille de route soutenue par une première levée de fonds, conclue récemment. L'idée : accélérer sur un marché qui amorce sa mue, en termes de concentration et de structuration. « Nous avons passé ces deux dernières années à consolider l'entreprise, que ce soit dans les process, la logistique, les leviers d'acquisition. Désormais, nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure sur les différents marchés que nous visons ». Et ce, via trois grands axes : la croissance externe, inaugurée cette année, le recrutement, avec des profils techs, logistiques et de services à la clientèle, et la R&D. Où il convient de consolider l'arrière-boutique d'une plateforme de vente qui propose « un catalogue produit de plus de 3.000 modèles, auxquels il faut venir ajuster les prix en temps réel en fonction des fluctuations du marché. Un peu comme à la bourse. » Et le dirigeant de préciser : « C'est un marché encore récent, il y a beaucoup de développements à faire sur-mesure car les outils n'existent pas forcément ». De quoi faire de Limited Resell la marketplace référence de revente des Sneakers en édition limitée, avant pourquoi pas de lancer sa propre marque. Mais ça, c'est une autre histoire...

Un invité éco chaque semaine

Depuis novembre 2021, La Tribune et BFM Nice s'unissent pour proposer chaque semaine une chronique économique, baptisée Azur Business, qui décrypte l'économie du territoire, ses enjeux, ses défis, les réussites et les problématiques. Tous les mardis, un invité vient apporter son analyse sur une thématique précise.

BFM Nice Côte d'Azur est à retrouver sur le canal 31 de la TNT régionale et sur les box au canal 285/518 (SFR) et 360 (Bouygues).

La chronique est animée par Céline Moncel pour BFM Nice et Laurence Bottero, rédactrice en chef Méditerranée-Afrique du quotidien économique La Tribune.