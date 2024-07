Législatives : Marseille en Grand, sacrifié sur l’autel politique ?

Annoncé en grande pompe par Emmanuel Macron lui-même en septembre 2021, objet de moult déplacements présidentiels depuis et d'annonces conséquentes, devenu une référence dans les discours des acteurs économiques locaux, Marseille en Grand, transformé en un Plan ambitieux - par l'objectif et par le financement, 1,5 milliard d'euros - va-t-il être abandonné sine die ?

Car pas de Plan dans les discours politiques des candidats aux Législatives des Bouches-du-Rhône. Hormis, assez logiquement Sabrina Agresti-Roubache, la ministre de la Citoyenneté et de la Ville, qui en avait le pilotage depuis l'automne dernier, aucun député sortant ou désireux de le devenir ne s'est emparé du sujet.

Un Plan qui fait consensus

Pourtant, le Plan multisectoriel était présenté comme une chance unique, voire inespérée, pour Marseille. Une chance à ne pas laisser passer. D'autant moins qu'étaient concernés les écoles - 188 devaient être rénovées ou construites -, la mobilité - vrai handicap de la ville, avec l'automatisation du métro, 5 nouvelles lignes de tramway et 5 lignes de Bus à Haut-Niveau de service - le logement - qui bénéficiait d'une enveloppe de l'ANRU de 60 millions d'euros... Premier volet à avoir créé l'engouement, l'entreprenariat prévoyait l'accès à la création d'entreprises aux jeunes en recherche d'insertion professionnelle, avec des Carrefours dédiés, répartis dans les quartiers Nord et le centre-ville, le curseur étant placé haut avec la volonté d'ouvrir des horizons à 12.000 jeunes.

Concerné aussi, le secteur de la santé prévoyait la rénovation de l'APHM et une offre mieux structurée dans les quartiers Nord.

Et puis il y a aussi cette filière des industries culturelles et créatives à laquelle devait participer la cinémathèque française via la création d'une antenne alors que l'ouverture d'une base logistique et de l'école Cinéfabrique Marseille participaient à structurer l'ensemble.

Sur le papier, voilà un Plan comme la Cité phocéenne n'en n'avait jamais vu. Et n'en reverra sans doute pas. Car il existait un momentum. La volonté présidentielle, un pilote - la ministre de la Ville, Marseillaise et issue du secteur des ICC - des acteurs économiques disposés à se retrousser les manches et à apporter leur expertise. Pour une fois, Marseille créait le consensus.

Un Plan... oublié ?

Mais dans la bataille pour les Législatives, plus de Marseille en Grand. Aucun candidat n'a daigné le faire figurer dans ses arguments de campagne. Comme si ce Plan allait de soi. Benoît Payan, qui lui-même dispose de la possibilité d'activer quelques leviers, notamment sur le volet écoles, a, en revanche, fait part à plusieurs reprises de son inquiétude sur le sujet. Ce qui a particulièrement agacé le collectif « Une génération pour Marseille », lequel l'a fait savoir, reprochant au maire de Marseille sa lenteur, ne rénovant que « 15 écoles en 5 ans quand les moyens de l'Etat auraient permis d'en rénover 90 », plus généralement son « incurie » et surtout ne pas avoir su faire consensus avec les autres acteurs concernés, « mettant des bâtons dans les roues aux autres collectivités et à l'Etat ».

Pour l'heure, le Plan Marseille en Grand est en sursis. Tant que le gouvernement de Gabriel Attal demeure aux affaires « pour la stabilité du pays », comme l'a dit Emmanuel Macron, Sabrina Agresti-Roubache en demeure le pilote. Mais pour combien de temps ? Et quid du Plan Marseille en Grand une fois le nouveau gouvernement en place. Un stop ou encore qui ne semble pas tant être le centre de l'intérêt à Marseille, pas plus au lendemain du second tour qu'avant le premier. Sans doute le temps que le monde politique réalise... Le monde économique, lui, anticipe déjà les conséquences...