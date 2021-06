Dans le Sud, la gauche en arbitre, les écologistes aussi

Finalement, il y aura bien eu une surprise. Mais pas dans le sens attendu. Point de cavalcade en tête pour Thierry Mariani, alors que les récents sondages donnaient la tête de liste du Rassemblement National largement en avance face à son adversaire, le candidat LR- LREM et UDI, Renaud Muselier.

Ce ne sont pas dix points d'écart, mais un tout petit point, qui sépare les deux frères ennemis, respectivement à 35,7% et 34,7%. Un résultat qui a galvanisé le second et rendu furieux le premier.

C'est en effet un Renaud Muselier à la fois soulagé et combattif qui s'est dit, à sa façon, pas surpris par les résultats - « Nous avons déjoué les sondages » - et qui a affirmé d'ailleurs n'avoir jamais cru à cette distanciation annoncée. Un Renaud Muselier qui sait que si le chemin jusqu'à la victoire finale paraît moins sinueux, il n'en n'est pas moins semé d'embûches. Et que les négociations, discussions, stratégies, prises de paroles... à venir vont devoir être mesurées et fines.

Car la situation, au soir de ce premier tour, est malgré tout complexe.

Avec 15,7% des voix, Jean-Laurent Felizia qui mène la liste qui rassemble la gauche (PS, PCF et écologistes) a annoncé son intention - et celle de ses colistiers puisque la décision a été prise de façon collégiale - de se maintenir au second tour. Il faut dire que l'enjeu pour la gauche dans le Sud n'est pas neutre. Depuis 2015, aucun élu de la gauche ne siège au sein de l'hémicycle régional. On se souvient alors d'un Christophe Castaner - que les Français découvriront plus tard en ministre - furieux, annoncer le retrait de sa liste au profit de celle menée alors par le LR Christian Estrosi pour cause de front républicain. Si Jean-Laurent Felizia a malgré tout laissé une porte ouverte, le propos est bien plus clair sur les intentions de la gauche, du côté du premier secrétaire du PS dans les Alpes-Maritimes, Xavier Garcia. Lequel explique que la liste de la gauche unie pouvait pas se priver d'un second tour pour favoriser davantage encore Renaud Muselier. « On ne peut pas demander à une force politique de s'effacer pendant 13 ans ».

Et ce maintien est d'autant plus assumé que, rappelle Xavier Garcia, le candidat de « L'écologie au centre », Jean-Marc Governatori a d'ores et déjà laissé très largement entendre qu'il se retirait en faveur de Renaud Muselier, certes sous « réserve qu'il verdisse son programme », mais on ne voit pas comment l'ambassadeur de la Cop d'avance pourrait voir le tout d'un mauvais œil.

Mais on se dit - un peu à l'instar du déroulé de la campagne - que le feuilleton n'est pas fini. D'autant que pour l'eurodéputé Yannick Jadot, le maintien de Jean-Laurent Felizia n'est pas admissible et de lui demander de changer d'avis.

On notera que Thierry Mariani a pour l'heure rappelé que si les électeurs ne votaient pas pour lui, il y aurait » toujours de la violence dans les trains, vous continuerez à avoir peur » et les entreprises à fermer. Un tantinet hors sujet mais les prochaines 48 heures promettent d'être... agitées autant que décisives.