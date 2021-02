Taxe d’habitation : cette non-compensation qui pénalise La Trinité (et rend le maire furieux)

Ladislas Polski est furieux. Et il ne se prive pas pour le faire savoir. Il faut dire que le maire de La Trinité, ville de 10 300 habitants, située à moins d'un quart d'heure de Nice, a de quoi monter au créneau. La cause ? La non-compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour ce qui concerne la fiscalité additionnelle. Dit comme cela, cela peut paraître obscur mais c'est pourtant tout simple : la fiscalité additionnelle est basée sur la taxe d'habitation et sur la taxe sur le foncier bâti. Et pour faire encore plus simple, ce qui n'est pas compensé d'un côté, un compensé par l'autre.

400 000 euros de manque à gagner

« La raison de ma colère c'est l'inégalité de traitement entre les citoyens c'est-à-dire que l'immense majorité des citoyens en France vont voir baisser leur taxe d'habitation, et donc baisser leur imposition globale, et puis il y a Les Trinitaires et quelques autres, qui eux, finalement, ne vont pas bénéficier de cette même fiscalité car...