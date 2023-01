Spécialiste de l’arythmie cardiaque, la medtech Volta Medical veut aller plus vite sur le marché mondial, depuis Marseille

L'irrégularité du rythme cardiaque est un trouble qui peut être passager, dépendant parfois d'émotions fortes ressenties. Mais c'est aussi une pathologie sérieuse, dont fait partie la fibrillation atriale, qui a concentré les efforts de Volta Medical depuis sa création en 2016, à Marseille. La jeune entreprise a en effet mis au point un logiciel, doté d'intelligence artificielle, qui est capable de cartographier le cœur et d'indiquer aux chirurgiens, quelles sont les zones problématiques à traiter.

Nouveaux algorithmes, d'autres arythmies

Comme dans tout dispositif médical, l'étude clinique est le moyen de faire la preuve. Si une première étude a été menée et confirmé l'innovation de VX1, une seconde étude, plus large, qui concernent 30 établissements et 5 pays, est en cours afin de la conforter.

Et elle fait clairement partie des enjeux. Car dans certains cas de fibrillation atriale, l'ablation des fils électriques considérés comme provoquant l'arythmie, demeure inefficace. Il faut alors intervenir de nouveau mais aller chercher quelles autres zones, non cautérisées, sont impliquées. « Il faut, pour ces patients, une procédure particulière », explique Theophile Mohr Durdez, co-fondateur et PDG de la medtech. Et comme VX1 permet de générer une cartographie, le logiciel de la société française est capable d'apporter ici toute sa plus-value.

L'autre enjeu c'est de développer de nouveaux algorithmes afin d'adresser d'autres cas d'arythmies car, pour débuter, « il a fallu prioriser ». Mais aussi d'être capables de travailler en interopérabilité avec les autres machines présentes au bloc opératoire et cela dans un souci d'efficacité du chirurgien et de la procédure. Une interopérabilité qui nécessite de discuter avec les industriels du secteur.

Les Etats-Unis, élément majeur de la stratégie

Volta Medical qui regarde fortement et depuis sa création vers les Etats-Unis. Parmi les fonds qui accompagnent la dernière levée - hormis Gilde HelthCare, déjà présent au tour précédent - se trouve, entre autres, l'américain Vensana Capital, spécialisé en capital-risque et capital de croissance, ayant notamment apporté son coup de pouce financier à d'autres dispositifs médicaux comme Cameron Health ou Epic Therapeutics qui fabrique des cathéters utilisés pour les patients atteints de fibrillation auriculaire. Les Etats-Unis, c'est forcément le pays à ne pas ignorer dans sa stratégie de croissance. « Si nous venons à être une plateforme performante, avec un siège en Europe, il faut être tournés vers les Etats-Unis. Il était de notre volonté d'aller chercher des investisseurs américains ».

Qui dit croissance dit aussi passage à une phase plus industrielle où la commercialisation va avec. Si l'Autorisation de mise sur le marché a été obtenue en 2020 - en 2021 pour les Etats-Unis - « nous n'avons pas encore de phase commerciale. Nous sommes plutôt dans une phase préparatoire et pourrons entamer ses démarches en 2025 », détaille le PDG de Volta Medical. Qui attend beaucoup de la participation au congrès de la spécialité qui se tient à New Orleans, aux Etats-Unis en mai prochain.

70% du budget alloué à la R&D

La medtech qui pour concrétiser sa feuille de route investit énormément en R&D, à laquelle 1/3 du budget soit près de 28 millions d'euros est consacré. Outre une nouvelle version du logiciel prévue avant l'été, d'autres développements sont en cours, avoue Théophile Mohr Durdez. L'équipe de 70 salariés devrait également s'étoffer, une trentaine de recrutements étant prévus afin de faire grimper l'effectif à 100 personnes à horizon 2025. Volta Medical et son PDG qui savourent aussi l'écosystème en santé et en innovation de la métropole Aix-Marseille, filière reconnue à l'international et qui fait partie des leviers d'attractivité. « Nous sommes très fiers d'être une entreprise marseillaise et une grande part des recrutements prévus le sont ici ».