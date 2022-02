Cap Innovation Santé : un nouveau fond pour soutenir les startups innovantes en Occitanie et en Provence-Alpes Côte d’Azur

Diagnostic. Dispositifs médicaux. Traitements médicamenteux. E-santé... L'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur constituent le terrain de nombreuses innovations dans le domaine de la santé.

En plus des quelques industries pharmaceutiques qui œuvrent sur ce territoire, y réalisant notamment des opérations de recherche et développement, des startups innovantes émergent et se développent, défendant pour certaines des innovations de rupture, à même de transformer la prise en charge de certaines pathologies.

Soucieux d'encourager l'innovation dans cette filière stratégique, plusieurs acteurs ont développé des dispositifs visant à financer l'amorçage de ces entreprises, à l'instar de Bpifrance ou des institutions européennes.

Mais une fois mises en état de marche, les startups innovantes du territoire - et pas seulement - sont généralement freinées lorsqu'il s'agit de financer leur croissance, de la série A à l'entrée en Bourse.

Combler une carence locale en matière de capital investissement

En cause : le manque d'acteurs capables de couvrir toutes les phases de financement jusqu'à l'entrée en cotation au niveau local, la plupart des fonds se trouvant à Paris.

Par ailleurs, le secteur de la santé a la particularité d'exiger des capitaux importants sur un temps souvent long, avec des contraintes réglementaires et un niveau de risques élevés puisqu'un certain nombre d'innovations n'arrivent pas à leur terme.

Pourtant, affirme Emmanuel Maille, directeur du soutien aux startups au sein du pôle de compétitivité Eurobiomed, « si l'on veut faire émerger des leaders mondiaux dans leurs domaines tout en préservant leur ancrage local, il faut des fonds solides qui soient en mesure de les accompagner jusqu'à leur maturité ».

Une relation étroite

Réunissant 444 membres dont 360 entreprises innovantes en Occitanie et Provence-Alpes Côte d'Azur, le pôle de compétitivité accompagne les entreprises dans leur développement, dans leur structuration, de même que dans leur recherche de financements. Ce qui l'amène naturellement à travailler avec des fonds d'investissements. Mais cette fois, le pôle choisit de s'engager dans une relation plus étroite avec l'un d'entre eux, à savoir UI Investissement. Un choix justifié par plusieurs raisons.

D'une part, ce fonds connaît bien le domaine de la santé. Il dispose ainsi d'une plateforme dédiée, née de la fusion de ses activités propres sur ce sujet avec celles de Sofimac Innovation. « Notre fonds, leader sur le capital investissement, a au total 1,5 millios d'euros sous gestion dont 710 millions pour la santé », assure Aurélie Viaux, directrice d'investissement en Occitanie et Provence-Alpes Côte d'Azur.

D'autre part, à l'inverse de bon nombre de ses homologues, UI Investissement dispose d'un ancrage local fort. « Cela fait plus de dix ans que nous investissons sur le territoire ». Depuis son bureau marseillais ouvert en 2016, le fonds a investi dans plusieurs entreprises du territoire, telles que la Niçoise Therachon (cédée à Pfizer en 2019), la Marseillaise Trophos (rachetée par Roche en 2015), ou encore les Montpelliéraines Microphyt et Acusurgical.

Accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur développement

Concrètement, le partenariat entre Eurobiomed et UI Investissement consiste en la mise en place de synergies dans l'accompagnement, l'aide au développement et le financement de startups, avec notamment la création d'un nouveau fonds : Cap Innovation Santé. Celui-ci a vocation à financer les phases de forte croissance des startups jusqu'à leur entrée en bourse, sur le territoire mais aussi au niveau national. Il complète un autre fonds déjà opérationnel d'UI Investissement, le fonds d'amorçage Pertinence Invest 2.

« Grâce à ce nouveau fonds et aux autres véhicules de UI Investissement, nous pourrons aider les entreprises dans les différentes étapes de leur développement », se réjouit Emmanuel Maille. Et ce, dans des domaines aussi variés que le diagnostic, les biothérapies, la e-santé ou les dispositifs médicaux.

Ancrage local et expertise pour réduire le risque lié à l'investissement

Pour UI Investissement, le partenariat avec Eurobiomed renforce l'ancrage au sein de l'écosystème local, de même qu'il lui permet de tirer profit de l'expertise et des nombreux outils d'accompagnement des startups mis en œuvre par le pôle de compétitivité. « L'argent c'est bien. Mais il faut aussi prendre en compte la réglementation, les ressources humaines, la mise en relation avec des mentors dans le réseau ... Ce que permet Eurobiomed », affirme Aurélie Viaux.

Le pôle, représenté au sein du Comité stratégique régional du fonds Cap Innovation Santé, contribuera, grâce à son expertise, à une meilleure évaluation du potentiel des entreprises sollicitant des fonds, et à une identification précoce des projets prometteurs. De quoi réduire le risque lié à l'investissement.

« Plus tôt UI Investissement, Eurobiomed et les startups seront autour de la table, plus les chances du succès seront fortes », assure Emmanuel Maille. « Cela va permettre une dynamique de croissance plus forte des sociétés et, plus largement, de l'économie du territoire. Car plus nous aurons de projets qui réussiront, plus le territoire sera attractif pour les investisseurs ».

De quoi enclencher un cercle vertueux en faveur d'autres startups innovantes mais aussi d'une myriade de sociétés prestataires qui leur proposent leurs produits et services. Et qui, bien que moins visibles, constituent un vivier d'emplois et de ressources pour le territoire.