Carbon Bee, de la vigne à la médecine

Pendant quelques années, ses drones ont survolé avec assiduité les pentes et coteaux des paysages provençaux. Née en 2015, Carbon Bee a conçu une technologie capable de reconnaître des maladies des plantes et des adventices (mauvaises herbes qui puisent l'énergie et nuisent à la croissance des cultures NDLR).

« Nous utilisons une caméra hyperspectrale qui voit des couleurs que ne perçoit pas l'œil humain », explique Gérald Germain, président de la société.

Les images sont ensuite analysées par un algorithme d'apprentissage profond qui reconnaît les différents problèmes à traiter et détermine la quantité de produit phytosanitaire à pulvériser. « Nous parvenons ainsi à diviser par 20 la consommation de ces produits dans les champs ».

Du drone au capteur embarqué sur un tracteur

Les premiers tests sont conduits entre le sud de la Drôme et Provence Alpes Côte d'Azur, à l'aide de drones. L'outil est à la mode et se révèle utile tant les reliefs de la région sont variables.

Membre du pôle Terralia (basé à Avignon NDLR), la startup cible alors les champs de lavande et les vignes. Avec, en...