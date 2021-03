Approuvé par le ministère des Transports, la technologie d’Olythe confirme son potentiel de développement aux Etats-Unis

(Crédits : DR)

Spécialiste de l’analyse du souffle humain par spectrométrie à infrarouge, la startup originaire d’Aix-en-Provence fait du marché américain un relais de croissance qu’elle explore déjà depuis plusieurs mois. L’approbation du ministère des Transports confirme l’intérêt que son éthylotest Ocigo représente pour les forces de police outre-Atlantique. En parallèle, des intérêts se manifestent en Asie et au Canada. Et la levée de fonds, en cours, pourrait permettre de véritablement accélérer R&D et croissance.