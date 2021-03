Spécialiste de la détection de micro-organismes, Diamidex se déploie à l’international

Mieux vaut détecter que traiter. Ce pourrait être la devise de Diamidex qui s'est fait une spécialité de repérer et dénombrer divers micro-organismes (bactéries, champignons, moisissures) impliqués dans des maladies et dans l'altération de matières premières ou de produits finis. « On anticipe le risque en contrôlant l'eau, l'environnement, les produits, pour prévenir les infections ou la dégradation et agir en conséquence », précise Sam Dukan, PDG de l'entreprise.

Au départ, la cible de l'entreprise est la legionella, cette bactérie responsable de la légionellose, une grave infection pulmonaire. Puis le panel de micro-organismes visés s'étoffe avec une troisième gamme baptisée Mica (commercialisée dès septembre 2020) qui permet de détecter, en plus de la legionella, les alicyclobacillus...