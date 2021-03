Chargepoly va démocratiser les bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques

(Crédits : DR)

Installée à Aix-en-Provence, cette startup a conçu un procédé de charge rapide qui permet de mutualiser les composants coûteux d’une borne de recharge pour en réduire le prix. Après deux années de recherche et développement, des tests pour un marquage CE sont en cours et la mise sur le marché imminente. Une prochaine levée de fonds doit par ailleurs permettre de renforcer l’effectif et de continuer à innover.