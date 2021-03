Pourquoi l’Institut Paoli Calmettes veut se doter d’un entrepôt des données de santé

L'Institut Paoli Calmettes (IPC) et le digital, c'est une histoire qui remonte à loin. Dès sa création en 1945, le centre met en place un dossier unique par patient - fait rare à l'époque - qui facilitera ensuite l'informatisation des dossiers médicaux, en 1994. Progressivement, d'autres documents se dématérialisent : comptes-rendus de consultations et d'hospitalisations, prescriptions....

Plus récemment, il a développé Consore, un moteur de recherche qui permet de retrouver des informations textuelles dans un grand volume de données contenues dans les dossiers patients. Le logiciel est ainsi en mesure de traiter divers formats de données et de permettre une recherche en fonction de critères variés. Le but étant notamment de constituer des cohortes de patients pour la recherche.

Rendre interopérables des données de diverses natures et origines

Désormais, l'IPC entend franchir un nouveau pas en se dotant d'un entrepôt des données de santé. Entrepôt dont dispose pour l'heure une poignée d'hôpitaux...