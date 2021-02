Bamboo for life se pose en apporteur de solutions environnementales

Faire des eaux usées une ressource et non une charge. Voilà le pari à l'origine de la création de Bamboo for life au printemps 2018. Un pari qu'elle entend relever par le biais d'une plante aux multiples vertus : le bambou. Au départ, l'idée est de l'utiliser pour dépolluer les sols, car le bambou présente sur ce point une efficacité dix fois supérieure à ses concurrents que sont le saule ou le peuplier, et ce, avec une très faible consommation d'énergie. C'est avec cet argument phare que l'entreprise attaque le marché.

Mais celui-ci ne suffit pas à convaincre suffisamment de clients. « Nous avons une cinquantaine de stations mais la plupart ont été installées dans le cadre d'une entreprise précédant la création de Bamboo for life », pointe Myriam Lankry, qui a cofondé l'entreprise avec Bernard Benayoun.

Ensemble, ils décident alors de mettre en exergue les nombreux atouts découlant de l'assainissement par le bambou, et ainsi d'aborder les clients par différents angles d'attaque. « Aujourd'hui, on ne se présente plus uniquement comme une entreprise de traitement des eaux usées mais comme un apporteur de solutions environnementales ». De quoi...