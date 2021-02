Comme avant, les cosmétiques naturels qui assument mondialisation et approche différente

Six produits. Quatre ingrédients maximum pour chacun d'entre eux. Pas de parfum. Pas de colorant. Pour se distinguer sur le marché de plus en plus couru des cosmétiques naturels, Comme avant fait le pari de produits aussi simples qu'intemporels, mais aussi celui d'une production artisanale faite sur place.

La PME naît en 2017. Sophie Lauret et Nil Parra viennent d'avoir un fils. Celui-ci a un souci récurrent chez les enfants de son âge : l'eczéma. Une affection de la peau dont on identifie souvent mal les causes. Différentes crèmes et savons sont testés mais rien n'y fait. Pour y remédier, Nil Parra, qui se souciait jusqu'alors peu de bio et de naturalité, se lance dans la fabrication d'un savon maison composé exclusivement d'huile d'olive. Il est informaticien mais il a quelques souvenirs de ses cours de chimie au lycée. Et là miracle : la peau du bébé s'adoucit. Mieux, l'eczéma semble avoir...