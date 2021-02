Antoine Petit – PDG CNRS : « Le quantique est magique en ce qu’il défie la compréhension naturelle »

La recherche hexagonale est, plus que jamais, un sujet d'actualité. Pas uniquement que d'un point de vue vaccins et coronavirus. Et c'est bien toute la palette de ce qu'adresse le CNRS que son PDG veut souligner. Présent dans le Sud, à Marseille et Nice Sophia-Antipolis, Antoine Petit est certes venu en visite sur le terrain mais c'est bien évidemment aussi, l'occasion de rappeler quelques fondamentaux et d'évoquer un peu (beaucoup) la stratégie.

Le CNRS est évidemment l'une des institutions les plus emblématiques de la recherche, employant 32 000 employés pour un budget annuel de 3,7 milliards d'euros.

Mais, rappelle Antoine Petit - et on sent bien qu'il y tient - « le CNRS couvre tous les champs de la connaissance », de la biologie aux mathématiques, de la physique à l'écologie et l'environnement. C'est surtout une présence très forte sur le territoire hexagonal, via 1 000 laboratoires en France, sans oublier la centaine existante également à l'étranger.

Un CNRS qui partage des laboratoires communs avec les universités ou les grandes écoles. Un CNRS qui n'est pas davantage absent du champ économique, on en veut pour preuve les 160 laboratoires communs avec les industriels et les 80 à 100 startups qui en sont issues chaque année.

Créer des masses critiques, des écosystèmes

Le...