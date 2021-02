Tertiaire : Hiptown invente-t-il un nouveau modèle de location ?

C'est l'idée d'un professionnel du coworking qui trouve son marché, peut-être un peu plus vite que prévu... Tout commence avec Mathieu Sorin, venu de Bouygues Immobilier, pour lequel il a développé le concept Nextdoor/Wojo. Nous sommes en 2017 et à l'époque, l'immobilier tertiaire se « consomme » de façon somme toute classique. Pour autant, le jeune entrepreneur, décidé à se lancer en solo, remarque que, tout de même, un segment de marché n'est pas couvert. Celui qui consiste à faire simple et frugal, là où les autres marques de coworking communiquent sur leur univers de marque. En gros, un rapport de 20%-80% qui mérite toute l'attention.

C'est de cette analyse que naît HipTown, deux significations - tendance et ville - en un nom.

Avec donc une approche marché qui est de fournir aux propriétaires d'immobilier tertiaire une solution qui leur permette de valoriser tout espace sous-employé ou inutilisé. Ainsi Hiptown prend à bail l'espace, le remet au goût du jour sans ostentation mais avec l'objectif de rendre l'endroit pratique, joli, fonctionnel.

Partir de la contrainte du bâtiment

Une approche qui rencontre finalement assez vite...