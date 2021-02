Les ambitions internationales (mais pas que…) de Bodyguard, l’appli qui lutte contre le cyber-harcèlement

En 2021, Bodyguard sort du bois. Et cible désormais le marché des entreprises et l'international après avoir fait ses armes auprès du grand public. Une double accélération que ce bouclier anti-haine, qui entend enrayer le harcèlement sur les réseaux sociaux, mène de front depuis Nice où il a vu le jour, il y a trois ans. A la manœuvre, Charles Cohen, la vingtaine, programmeur autodidacte et heureux père d'une techno capable de détecter les contenus haineux sur internet. Et donc de protéger, en temps réel, les individus du cyber-harcèlement et des cyber-violences.

"L'idée, résume-t-il, consiste à analyser les commentaires postés sur les plateformes compatibles avec l'appli, en l'occurrence Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, les analyser et en retirer les contenus haineux en fonction des critères de modération choisis par l'utilisateur (insultes, moqueries sur le...