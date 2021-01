Après la construction, Cintoo séduit aussi l’industrie 4.0

Cent millions. C'est le nombre de mètres carrés numérisés par scan laser terrestre et téléchargés sur la plateforme Cintoo Cloud depuis son lancement, fin 2018. Un cap symbolique et d'importance pour la start-up azuréenne, créée en 2013 par trois chercheurs du laboratoire I3S (Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis), spécialisée dans la gestion et la diffusion des données issues de la capture de la réalité. "La problématique avec ces données, qu'on appelle aussi nuages de points, c'est qu'elles sont extrêmement volumineuses, ce qui limite leur partage et donc le travail collaboratif autour d'elles", explique Denis Thibaudin, directeur général de l'entreprise. Qui s'est donc emparé du sujet à travers une technologie capable de réduire très significativement la taille de ces nuages de points, "sans déperdition d'information", insiste-t-il. Les données ainsi...