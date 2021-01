Sp3h en route vers l’industrialisation

Une page se tourne pour Sp3h, celle de la pré-industrialisation, soutenue par un financement européen de 1,2 million d'euros.

Créée en 2005, l'entreprise aixoise a mis au point un scanner miniaturisé capable d'analyser la qualité d'un carburant (et autres fluides) en temps réel, afin, notamment, de mieux gérer et donc de limiter les émissions de Co2. « Notre force est d'avoir un capteur le plus généraliste possible que l'on spécialise grâce à l'intelligence et les modèles mathématiques que l'on y intègre », assure Alain Lunati, son PDG.

Un outil qui a la vertu d'être miniaturisé et ainsi de coûter bien moins cher que les solutions présentes sur le marché. Avec une déclinaison en trois versions.

Des clients européens leaders de leur marché, impliqués très en amont

« Nous avons la FluidBox micro qui est dédiée au transport et peut être embarquée à bord des véhicules. La Fluidbox industrie s'adresse aux marchés de l'industrie de procédé pour une intégration sur la chaîne de fabrication. Et la dernière arrivée est la Fluidbox Atex...