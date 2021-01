En intégrant le groupe Proxis Développement, Gene & Green TK veut sortir son innovation du laboratoire

(Crédits : DR)

Installée à l’IHU Méditerranée infection à Marseille, cette startup exploite une enzyme capable de traiter des agents neurotoxiques et d’inhiber la virulence de bactéries sans les rendre plus résistantes. Elle vient d’intégrer le groupe Proxis Développement, spécialiste de la chimie. Un moyen d’accélérer sur l’industrialisation et la commercialisation. Et de mettre le fruit de la recherche au profit de tous.