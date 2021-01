La stratégie de Nissactive pour rebondir après la crise

« On avançait bien. On avait trois produits en phase de lancement. Les communiqués de presse étaient rédigés. On devait participer à des salons. Et puis le premier confinement a complètement rebattu les cartes », regrette Xavier Fernandez, enseignant chercheur qui apporte son concours scientifique à Nissactive et a dirigé la thèse de sa fondatrice, Hortense Plainfossé. Les salons sont annulés. Les prospects ont d'autres priorités. Les laboratoires de recherche avec qui travaille étroitement l'entreprise sont fermés. S'ajoutent à cela le départ de la fondatrice et de la chargée de projet, seule salariée de la jeune pousse. « D'abord on pleure. Puis on se remonte les manches et on repart à l'attaque ».

Si l'entreprise parvient à tenir malgré ces vents contraires, c'est probablement, de l'avis de Xavier Fernandez, grâce à...