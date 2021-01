Spécialiste du traitement innovant du vertige, Vertidiag veut lever 5 M€

Niché au creux de l'oreille interne, le système vestibulaire - dont la forme rappelle celle d'un escargot - joue un rôle majeur dans l'équilibre. C'est à lui que revient la tâche de rééquilibrer le corps dans l'espace, de réorienter la tête sur le corps ou encore de maintenir le regard fixe. Lorsqu'il dysfonctionne, il peut provoquer des vertiges d'intensité et de fréquence variables.

Les femmes sont les plus touchées, elles qui représentent deux tiers des patients atteints de vertiges. En cause la ménopause, mais aussi des pathologies comme la maladie de Ménière. Cette dernière se caractérise par la présence d'acouphènes et de troubles de l'audition, ainsi que par d'importants vertiges prenant la forme de crises répétées. « Au début, ces crises ont lieu tous les ans, puis c'est de plus en plus fréquent et très handicapant », décrit Nicolas Chanut, président de Vertidiag

De...