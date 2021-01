MyTVChain confirme son business-modèle (et la blockchain y est pour beaucoup )

(Crédits : DR)

Installée à Sophia-Antipolis, la startup a créé une plateforme qui permet aux clubs de sport, amateurs et professionnels de posséder leur propre webTV. L’innovation tient surtout à l’usage de la blockchain pour supporter le stockage et permettre une activité de peer to peer. Un an après son déploiement, le concept revendique faire ses preuves. Une levée de fonds est en cours afin d’aller plus vite sur la suite de la roadmap.