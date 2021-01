Comment le Suisse Multiwave Technologie s’appuie sur l’écosystème de recherche marseillais

A partir d'un champ magnétique et d'ondes radio, l'IRM (ou imagerie par résonance magnétique) est capable de fournir des images en trois dimensions du corps humain, donnant à voir des lésions qui ne seraient pas visibles sur une radiographie standard ou une échographie. Et ce, sans radiation ionisante.

Mais bien que relativement précise, cette technologie présente quelques limites. « Plus on augmente le champ magnétique, plus on améliore la qualité de l'image » explique Panos Antonakakis, président et co-fondateur du groupe suisse. Mais cette qualité accrue va de pair avec l'apparition de zones d'ombres qui empêchent de diagnostiquer certaines pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques ou encore l'épilepsie.

C'est pour illuminer ces zones d'ombre - à l'aide de métamatériaux- que Multiwave Technologie choisit en 2016 de se doter d'une filiale de recherche. Filiale qu'elle choisit d'implanter dans la Cité phocéenne.

Un territoire d'expertises en IRM et en métamatériaux

« On avait déjà des liens étroits avec...