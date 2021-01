Ombrea confirme l’intérêt de l’agrivoltaïque… et de l’open innovation

C'est le genre de projet qui fait frémir d'envie toute jeune pousse. Embarquée aux côtés de Total Quadran dans la réalisation et l'exploitation de 35 hectares, Ombrea voit surtout son expertise et sa technologie de gestion et de protection des cultures être reconnue. Et c'est d'autant plus satisfaisant que c'est la filiale du groupe spécialisé dans les énergies qui s'est rapprochée de la startup basée au sein du Cleantech de l'Arbois, à Aix-en-Provence.

Ombrea, créée en 2016, s'est en effet spécialisée dans la protection de tout type de culture en mettant au point des ombrières, capables de protéger les terres en modulant leur ombrage, complétées de panneaux photovoltaïques et bourrées de capteurs qui permettent de récolter, traiter et analyser la data. Une denrée essentielle pour piloter, affiner les stratégies de culture des agriculteurs, d'autant plus dans un environnement régulièrement bouleversé par des problématiques liées au climat.

Apport de technologie innovante