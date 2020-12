Ces startups qui vont à Las Vegas (en digital)

(Crédits : iStock)

A année exceptionnelle, CES pas pareil. Les 17 startups originaires du Sud sélectionnées pour présenter leurs produits et solutions aux investisseurs et autres industriels ne franchiront pas l’Atlantique pour se poser au Nevada. Mais l’état d’esprit et le but restent les mêmes : convaincre, tester des marchés, nouer des partenariats… Tout ce qu’il faut pour croître sur le marché domestique et si possible à l’international. Et en 2021, le Sud représente à nouveau la plus importante délégation française.