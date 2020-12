L’ameublement, la filière venue d’Italie qui séduit la France

Le secteur de l'ameublement a été le protagoniste d'une dynamique positive au niveau mondial ces dernières années. Si, d'une part, pour l'ameublement domestique et commercial, des phénomènes tels que l'urbanisation et l'augmentation des revenus ont soutenu le secteur dans les économies émergentes, d'autre part, dans les économies occidentales, le renouvellement et la rénovation des logements domestiques ont gagné en popularité, avec une influence positive conséquente sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'industrie européenne du meuble emploie environ 1 million de personnes dans 130 000 entreprises, générant un chiffre d'affaires d'environ 96 milliards d'euros par an. Bien qu'il s'agisse d'une industrie caractérisée par la présence de PME/TPME, parmi les 200 plus grandes entreprises de meubles au monde, 81...