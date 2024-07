Innofenso exploite la diversité naturelle des insectes pour lutter contre les ravageurs de culture

En France, selon l'Association des entreprises de biocontrôle (IBMA France), on dénombre quelque 768 produits de biocontrôle pour un chiffre d'affaires (2022) de 278 millions d'euros. Une grande famille qui vise les 30% de parts de marché en 2030, contre 13% aujourd'hui. Cette progression est portée par le plan Ecophyto 2030 qui, même remanié suite à la colère des agriculteurs, confirme l'objectif de réduction de 50% de l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'Hexagone.

« L'appel d'air est indéniable. Le marché va doubler dans les sept prochaines années, ne serait-ce parce que le besoin de produits nouveaux est existentiel pour certaines filières qui se retrouvent dans une impasse réglementaire, sans solution alternative efficace aux pesticides de synthèse », explique Christophe Vasseur, co-fondateur de l'agritech Innofenso. Laquelle s'intéresse au sujet de la lutte naturelle contre les ravageurs de culture.

Cocktail d'insectes auxiliaires

Spin-off de l'Institut Sophia Agrobiotech, dépendant de l'INRAE, l'agritech s'appuie sur les travaux de recherche de Nicolas Ris, directeur scientifique de la jeune pousse basée à Nice, qui mise sur la diversité naturelle des insectes auxiliaires, c'est-à-dire utiles aux plantes, pour trouver la bonne combinaison à appliquer contre les ravageurs ciblés. En l'occurrence, les papillons et chenilles, à l'origine de pertes colossales dans les cultures, chiffrées à près de 70 milliards de dollars dans le monde, auxquels Innofenso oppose une solution cocktail judicieusement élaborée à partir de trichogrammes.

« Les trichogrammes sont des micro-guêpes et micro-abeilles, d'un demi-millimètre de long, inoffensives pour l'homme et les plantes et d'une durée de vie de sept jours. Ils ont la particularité de se reproduire dans les œufs du ravageur, l'empêchant ainsi de se développer », détaille Christophe Vasseur. Qui poursuit : « Nous travaillons sur une cinquantaine d'espèces de trichogrammes à partir desquelles nous opérons des assemblages en fonction de leur qualité de reproduction, de déplacement, d'affinité avec la plante mais aussi avec les œufs des ravageurs ciblés ».

Un cocktail sur-mesure donc, qui se destine aux productions à haute valeur environnementale, souvent de niche, à l'instar des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). « La concurrence adresse essentiellement les grandes cultures comme le maïs avec des systèmes de production de biocontrôle industrialisés, génériques, qui ne sont pas forcément capables de travailler sur la diversité naturelle des plantes comme des ravageurs. D'où notre volonté de nous positionner sur un marché complémentaire, celui des filières plus petites, plus nombreuses, plus morcelées aussi, qui ont des besoins de substituts phytosanitaires qui s'adaptent aux conditions pédoclimatiques du territoire sur lesquelles elles sont implantées pour gagner en efficacité », relève le dirigeant.

Trois filières tests

Trois filières en tension font l'objet de tests de preuves de concept ou d'évaluation commerciale en fonction des avancées déjà réalisées. La première concerne les PPAM en général, le lavandin en particulier, avec trois agriculteurs partenaires du côté de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. La deuxième s'intéresse aux fruits et légumes, et notamment à la filière haricot basée en Nouvelle-Aquitaine, attaquée par un ravageur hautement nuisible. « Si 5 à 7% d'une culture est touchée, c'est toute la production qui est perdue ». Les tests débuteront cet été. Quant à la troisième, elle se penche sur la problématique des prairies où viennent paître les animaux destinés à la consommation humaine estampillée biologique. Celles-ci ont récemment vu l'apparition d'un ravageur polyphage, donc susceptible de s'attaquer à plusieurs plantes dans un même champ. « Nous lancerons des tests entre la mi-août et la mi-septembre dans les prairies du Sud-Ouest. »

Fondée en janvier 2024, l'agritech a réuni 80.000 euros de subventions en ante-création, via notamment le concours d'innovation i-Lab dont elle a été lauréate en 2023, afin de financer ses premiers développements. « Nous pouvons traiter l'équivalent de 4.000 à 5.000 hectares de culture », assure-t-il. Trois personnes ont été recrutées, dédiées à la production et à la formulation des produits, ainsi qu'à la R&D. Celle-ci cherche, entre autres, à développer un procédé de diffusion qui ne demanderait pas de travail supplémentaire aux agriculteurs, et qui devrait aboutir sur un dépôt de brevet. Toutefois, « au regard de la demande, nous aurons besoin de nous staffer d'un point de vue commercial assez vite ». Accompagnée par l'Incubateur Provence Côte d'Azur, Innofenso envisage enfin de conclure une première levée de fonds dès 2025 « pour travailler sur l'introduction en France de nos produits sur les trois filières traitées », une deuxième l'année d'après « pour accélérer le déploiement de nos solutions à d'autres filières territoriales ».