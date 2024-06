Somanity s'appuie sur l'IA et l'impression 3D pour démocratisation les exosquelettes médicaux

Somanity veut bousculer le petit monde des dispositifs médicaux. « Notre leitmotiv, c'est l'accessibilité des dispositifs médicaux complexes, ceux qui peuvent véritablement changer la vie des gens mais qui ne sont pas toujours bien pensés en termes de design et de fonctionnalités, et quand c'est le cas, s'avèrent souvent très chers ou mal remboursés », affirme Mathieu Mérian, fondateur de la jeune entreprise. Née en 2023 mais sur l'établi depuis 2021, elle est basée à Sophia Antipolis, incubée par Skema Entrepreneurs et l'ESA BIC (incubateur de startups liées au spatial, NDLR), et s'est engagé « dans une première bataille », celle des exosquelettes « qui permettent la verticalisation d'un patient et une autogestion de l'équilibre ».

Un prototype a été dévoilé lors du dernier salon Vivatechnology, où Somanity représentait avec 36 autres startups l'innovation en Région Sud. « L'idée, explique le dirigeant, est de permettre au patient d'évoluer sans utilisation de béquilles dans un milieu complexe, comme les escaliers par exemple, grâce à une technologie motorisée autorisant les mêmes degrés de liberté de la hanche, du genou et de la cheville qu'un marcheur valide ». Et ce, « pour moins de 10.000 euros en reste à charge pour le patient ».

Lire aussiFrance 2030, nouvelles technologies, réglementation : ces enjeux que défend le pôle Eurobiomed

Réduire les coûts

Le défi consiste donc à réduire les coûts de ces dispositifs qui peuvent atteindre les 200.000 euros pièce. Comment ? L'impression 3D apparaît comme un premier levier, un gisement d'économies d'autant plus intéressant que Somanity se présente comme une émanation de la société My3D, née en 2019 et spécialisée dans la fabrication additive. Celle-ci dispose sur la technopole azuréenne d'une ferme d'une vingtaine d'imprimantes 3D capables de couvrir un très large spectre de pièces, pour le BtoC comme pour le BtoB, bien que l'activité s'oriente plus volontiers vers le prototypage rapide et complexe. L'ensemble composant la holding MyCorp, réunissant une douzaine de personnes. « C'est un outil qui nous permet de réduire les coûts des phases prototypes et industrialisation en petite série », indique Mathieu Mérian.

Autre levier, la motorisation. « Le coût principal d'un exosquelette, après l'amortissement de la R&D, est le coût des blocs de motorisation. » A cet égard, le dirigeant appelle à réfléchir autrement. « Nous ne sommes pas dans une course à l'innovation mais dans une course à l'efficacité qualitative et économique. En mettant plus de ressources sur le développement du code et des IA pour apprendre à nos dispositifs à réagir différemment, nous pouvons compenser les fonctionnalités que nous perdons sur la partie motorisation en allant chercher des solutions moins chères. »

Lire aussiSanté connectée : entre confiance « contrariée » et impact des GAFAM

L'autofinancement et ses limites

Quant au financement, Somanity prône « l'indépendance », condition sine qua non « pour rester en phase avec notre philosophie qui est de conserver les prix bas pour nos clients ». Pour se faire, elle s'appuie sur l'obtention de subventions diverses et variées alliées à une stratégie de groupe bien ficelée qui prévoit, à partir de 2025, le lancement sur le marché de dispositifs de rééducation mono-articulaire de classe 1 à destination des kinésithérapeutes et centres médicaux spécialisées. Eux-aussi seront proposés à faible coût. L'idée étant ainsi de financer les développements de l'exosquelette, à commencer par la réduction de la taille des moteurs qui équiperont la prochaine version, « très game changer par rapport à ce qu'il existe sur le marché ». Des innovations qui feront l'objet de dépôts de brevet d'ici à la fin de l'année.

Lire aussiSpace Pharma EU met en orbite les entreprises de la santé et du skin care

Reste que pour poursuivre l'aventure, attendue sur le marché en 2028, les validations réglementaires, essais cliniques et autres marquages CE demeurent indispensables. Et surtout dispendieux. « On touche ici les limites de l'autofinancement. La levée de fonds sera alors nécessaire », admet le dirigeant. Lucide sur le positionnement peu orthodoxe de son entreprise au regard des investisseurs : « Nous ne faisons pas de médicaments, nous ne sommes pas issus de la recherche publique et nous voulons disrupter les prix du marché ». Mais bien décidé à prouver sa capacité de traction en générant du chiffre d'affaires à travers ses dispositifs de rééducation et son activité de recherche et de consulting.