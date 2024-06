Après Le Parfait, Berlin Packaging France accélère sur le marché des spiritueux

Berlin Packaging France digère. Après une phase de croissances externes intensive, quatre en trois ans, la filiale française du géant américain de la distribution d'emballage en verre, en plastique et en métal, fait une pause. « Nous sommes dans une dynamique de consolidation et de spécialisation, confirme son dirigeant Matteo Vitale. L'idée consiste aujourd'hui à verticaliser les équipes en fédérant les compétences et connaissances dans chacun de nos secteurs d'activité que sont le vin, les spiritueux, l'alimentaire et Le Parfait ».

Le bijou Le Parfait

Petite dernière à rejoindre la filiale France du groupe de Chicago (3 milliards de dollars de chiffre d'affaires), en 2022, la marque de bocaux en verre au fameux joint de couleur orange est devenue très rapidement le moteur de l'entreprise dont le siège est basé à Nice. « Un petit bijou », dixit le dirigeant, élu récemment « marque préférée des Français », qui lui a ouvert le segment de marché BtoC, inexploré jusqu'alors et pour lequel Berlin Packaging France s'est organisé en conséquence avec un recrutement dédié au développement de la marque. « Le Parfait est aujourd'hui une activité structurée, très solide en France et qui approche l'export comme le prochain marché de destination avec une proposition de valeur élargie à travers une gamme d'accessoires liées à la stérilisation et à la conservation ». L'idée étant de toucher de nouveaux marchés ainsi qu'une autre typologie de clients, plus jeunes, en jouant « sur le hors-contexte ». Autrement dit, en le sortant de l'univers de la cuisine pour l'intégrer dans d'autres, comme celui de la décoration.

Lire aussiBerlin Packaging France s'offre les bocaux Le Parfait et s'ouvre le marché BtoC

Focus sur les spiritueux

Mais c'est sur le marché des spiritueux que se focalise l'attention de la filiale. Après le rachat en 2022 de Disco, à Cognac, l'entreprise poursuit son développement sur le secteur premium avec le lancement de quatre nouveaux modèles de bouteilles, destinés aux alcools bruns, qui cherchent à revisiter les formes intemporelles de ces contenants. « C'est un marché historique de l'entreprise pour lequel l'innovation est primordiale ». Chez Berlin Packaging France, celle-ci prend la forme d'un bureau de design interne, Studio One Eleven, et d'une approche complète qui part des besoins du marché pour couvrir l'ensemble de la chaîne de l'emballage, du design produit jusqu'au branding. « Nous sommes sur un marché qui a été chahuté ces derniers temps mais qui reste solide et a tendance aujourd'hui à se stabiliser », constate Matteo Vitale. La France est en effet le premier pays européen producteur et exportateur de spiritueux. En 2021, son chiffre d'affaires s'établissait à 10,1 milliards d'euros. « Notre enjeu est de proposer des produits à même de magnifier la dégustation ».

Lire aussiLe fabricant d'emballages industriels Tournaire à la recherche de nouveaux marchés

« Notre objectif, reprend-il, est d'être perçu comme une société porteuse de nouveautés sur le marché ». Et ce, quel que soit le secteur d'activité. Une nouvelle gamme de bouteilles de vin est en préparation, et concernant le segment alimentaire, où Berlin Packaging France se place plus volontiers (mais pas uniquement) sur la partie gourmet du spectre, le service de proximité est mis en avant. « Le marché est assez dynamique avec des clients qui montent en gamme, donc des marges de progression importantes. » Un réservoir de croissance de plus pour l'entreprise de 120 personnes, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 60% en deux ans.