Le fabricant d’emballages industriels Tournaire à la recherche de nouveaux marchés

Entré dans le giron du fonds Motion Equity Partners en 2022, le groupe Tournaire, spécialiste de l'emballage barrière industriel en aluminium, s'inscrit dans une nouvelle dynamique. A la manœuvre, Vincent Monziols, nommé président du groupe grassois de 191 ans d'âge en janvier 2023 par le conseil de surveillance. Issu du capital-risque, passé par Saint-Gobain, l'homme imprime, depuis, sa marque.

Après avoir cédé l'activité d'emballage plastique barrière pour l'agrochimie au Groupe Ipackchem afin de se recentrer sur ses fondamentaux, il vient d'opérer une première campagne d'actionnariat salarié réussie. 76% des collaborateurs - sur un total de 280 - ont souscrit au Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) proposé, permettant de réunir « entre 600.000 euros et 700.000 euros ». Un « plébiscite » pour Vincent Monziols qui y voit le signe « d'une confiance mutuelle, d'un attachement très fort au groupe et d'une volonté des équipes de participer activement à son développement ».

Mieux mailler le territoire mondial

Ces deux opérations viennent en effet alimenter une ambition, celle « de déployer tout le potentiel de cette pépite industrielle » au travers de deux postes d'investissement principaux : « l'acquisition de briques complémentaires et le renforcement de l'outil industriel grassois afin de générer de la capacité additionnelle pour servir la croissance », détaille-t-il. D'abord sur son marché historique, la parfumerie, pour laquelle le groupe, présent dans 80 pays, produit et commercialise des packagings industriels haute-performance en aluminium monobloc utilisés pour l'échantillonnage, le stockage et le transport des matières premières.

« Il existe encore du potentiel de croissance et d'expansion dans ce domaine. Il s'agit de mieux mailler le territoire mondial et ses acteurs, tant en amont de la filière avec les producteurs de matières premières qu'en aval avec les fabricants de compositions. L'idée est d'y renforcer notre leadership ». La parfumerie représente 40% de son chiffre d'affaires, qui approchait en 2022 les 100 millions d'euros.

Même volonté de mieux labourer le terrain sur les autres marchés adressés, la santé et la chimie fine et de spécialité, voire d'identifier et d'intégrer d'autres applications de niche pertinentes à travers des opérations de croissance externe. « Nous adressons des matières premières sensibles à haute valeur ajoutée qui supposent des solutions techniques compatibles avec celles-ci et performantes à l'étanchéité afin de protéger à la fois le contenu, mais aussi l'utilisateur et l'environnement ».

Défis environnementaux

A cet égard, l'aluminium présente de grandes vertus car recyclable à l'infini. « 75% de l'aluminium en circulation aujourd'hui a été produit dans les années 1920 », indique le président. Qui a fixé un objectif : « Migrer progressivement une partie de notre production vers l'aluminium recyclé. C'est un défi car nos emballages sont fabriqués d'une seule pièce, mais nous avançons. Nous venons de développer par exemple une première technologie innovante permettant de recycler complètement nos produits en séparant les composants plastiques. »

Et Vincent Monziols de préciser : « Plus de la moitié de nos efforts d'innovation porte sur des sujets environnementaux. C'est au cœur de notre stratégie de croissance, aller vers des emballages très techniques et durables. » Histoire de « conserver notre avance sur un marché où la concurrence, notamment chinoise et indienne, se fait plus insistante au Moyen-Orient et en Asie ». Histoire aussi de « renforcer l'ancrage local » en étoffant l'effectif de compétences commerciales et techniques.

Histoire enfin de penser au tour d'après, lorsqu'il s'agira de « trouver d'autres partenaires financiers pour nous accompagner dans une nouvelle phase de croissance ». Dans ce cadre, estime le dirigeant, l'actionnariat salarié apparaît comme un atout important pour attirer des investisseurs potentiels. « Être une entreprise dans laquelle l'essentiel des collaborateurs est mobilisé en vue de sa réussite représente une force dans un monde de plus en plus volatile et un environnement concurrentiel mondial de plus en plus dur ».