A Sophia Antipolis, Axians se renforce et pousse le vecteur IA

Axians se muscle en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement au coeur de la technopole de Sophia Antipolis. Après avoir racheté en 2020 le centre de formation Allyans, basé à Valbonne et spécialisé dans l'IT et l'expérience utilisateur, la marque de Vinci Energie dédiée à la transformation numérique des entreprises poursuit son développement, organique cette fois-ci, en réunissant ses forces azuréennes et varoises en un seul site inauguré ce 30 mai.

« Nous avons une vieille histoire avec ce bassin économique », souligne Vincent Lemoux, directeur délégué d'Axians. Un « terroir d'innovation » sur lequel, « après un démarrage sur nos métiers classiques, nous avons décidé d'accélérer sur les vecteurs de l'intelligence artificielle, l'hybridation et le cloud ». Trois des six grands domaines d'expertise de la filiale IT du groupe Vinci.

Cyber, data et IA

Présent dans 35 pays, Axians totalise environ 14.000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. En France, où son portefeuille clientèle est essentiellement composé d'ETI et d'entreprises du SBF, elle réunit 4.500 personnes, génère un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros et revendique « une croissance globale de ses métiers de 10% ». Ceux-ci répondent évidemment aux grands enjeux du moment, en particulier celui de la cybersécurité. « C'est un sujet très prégnant chez nous, nous y mettons des moyens considérables. Le développement en région en fait partie », assure le dirigeant.

Autre orientation forte du groupe IT, la data analytic et le business application. Un domaine où elle était « moyennement présente » en France, qu'elle a véritablement attaqué il y a trois ans. Désormais, « ce segment pèse 35 millions d'euros et nous allons continuer à y investir à travers une politique de croissance externe », indique-t-il. Enfin, l'intelligence artificielle s'impose plus que jamais, sujet sur lequel Axians avait misé en 2020 avec le rachat de la parisienne Appex, spécialisée en big data et IA. « La récente édition de Vivatech où l'IA était dans toutes les bouches confirme notre stratégie. » Tout comme la labellisation annoncée le 22 mai de l'Institut 3IA Côte d'Azur, implanté à Sophia Antipolis, en Cluster IA avec à la clé une enveloppe de 20 millions d'euros issue du plan France 2030.

Contexte favorable

Le renforcement du pôle sophipolitain répond par ailleurs à un contexte favorable pour Axians dans le Sud. Avec 22% de croissance sur le premier quadrimestre 2024, la business unit Méditerranée et ses six entités (55 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023), réparties entre Sophia Antipolis et Montpellier, font preuve d'une dynamique certaine. « Elles évoluent presque quatre fois plus vite que le marché dont le taux de croissance s'établit à ce jour entre 5 et 6% », note-t-il.

L'entité azuréenne performe, elle, de 25% sur la même période, avec une dizaine de salariés. Elle a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et vise le quasi doublement de ses activités, d'ici à 2026, pour atteindre les 15 millions d'euros. Question effectif, il s'agira de le porter à 25 collaborateurs. A cet égard, « le territoire est favorable. Nous signons beaucoup de partenariats avec les écoles et souhaitons demain nous ouvrir aux centres de recherche. Axians a vocation à être un acteur économique de la région, c'est fidèle à notre modèle d'organisation très décentralisée. »