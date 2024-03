Easyjet renforce son offre à Nice, base stratégique en France

Depuis 1996, les couleurs blanche et orange caractéristiques de la compagnie britannique participent à l'étrange et fascinant ballet des appareils qui s'envolent et atterrissent quotidiennement sur le tarmac du deuxième aéroport français. 28 ans qu'Easyjet, qui faisait alors partie des compagnies low-cost décidées à bousculer le monde du transport aérien a fait le choix de Nice pour se déployer en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Nice qui était alors la première destination vers la France pour Easyjet.

Et l'intérêt tout comme l'investissement de la compagnie pour Nice Côte d'Azur ne se sont pas démentis dans le temps, puisqu'il y a dix ans, c'est sous le soleil niçois qu'elle installe sa première base. Depuis 6 autres bases lui ont emboîté le pas, à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Orly, Charles-de-Gaulle ou Nantes. Easyjet qui est aujourd'hui la première compagnie aérienne à Nice Côte d'Azur et globalement, la deuxième compagnie en France et la première compagnie low-cost.

Le voyage d'affaires, segment à faire progresser

Comme chaque pré-saison estivale, l'annonce des ouvertures de lignes pour la saison printemps-été 2024 est aussi une façon d'en dire davantage sur la stratégie. La Grèce est renforcée par Céphalonie dès juin au rythme d'un vol hebdomadaire, après Athènes en mai. Athènes que « nous envisagions depuis longtemps », révèle Réginald Otten, le directeur général adjoint France de la compagnie. Prague, lancé en octobre et prolongé en hiver, fait partie de ces destinations qui ont souffert au moment de la crise sanitaire et qui retrouvent une appétence. Malte, qui constitue une exclusivité Easyjet, renforce aussi l'offre globale.

Le Maroc ajoute Agadir - une autre exclusivité - à son catalogue au départ de Nice, après Marrakech - qui sera renforcée - et Rabat, la capitale économique du Royaume, laquelle est venu ajouter une opportunité au segment BtoB.

Lire aussi« Il est indispensable de poursuivre la modernisation de l'espace aérien » (Reginald Cotten, Easyjet)

Car si le loisir constitue 80% de la clientèle au départ de Nice Côte d'Azur en nombre de sièges, 20% est composée d'une clientèle affaires que la compagnie aérienne britannique voudrait bien faire grandir davantage. Une volonté qui n'est pas nouvelle, comme le précise Réginald Cotten à La Tribune, et qui doit devenir réalité dans les années à venir. « Le voyage d'affaires est stratégique pour Easyjet ». Surtout que dans le secteur aérien comme dans beaucoup d'autres secteurs, les niveaux de 2019, sont aussi ceux de 2023. « Le voyage d'affaires est résilient ».

Surtout qu'à cela s'ajoute une autre réalité, la liaison avec Orly, « ligne phare avec 8 vols par jour », souligne le directeur général adjoint France, lequel promet « une cadence qui va croître » puisque « Paris est un axe majeur ». Sachant qu'Air France va précisément à termes, quitter Orly, ce qui concerne la liaison avec Nice... Une opportunité que la Britannique ne boudera sans doute pas.

Couvrir la chaîne de valeur

D'ailleurs, l'ambition de la compagnie, qui transporte plus de 4 millions de passagers vers et depuis Nice est d'atteindre rapidement 5 millions de passagers transportés, sans établir pour cela un calendrier précis. Easyjet qui développe aussi son offre Holidays, concept lancé en 2019 qui ajoute le tour-operating au transport. « Cette gamme est une gamme low-cost mais low-cost ne signifie pas mauvais état. Nous disposons de nombreux 4 étoiles, voire des 5 étoiles », tient à préciser Réginald Cotten, satisfait de « la progression enregistrée par ce produit », dont il loue la flexibilité et qui est disponible dans 16 aéroports tricolores dont Toulouse avec 48 destinations en Europe et un portefeuille de plus de 3.000 hôtels. Easyjet qui emprunte donc aussi la voie de la diversification.