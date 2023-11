Jean-Pascal Decroix, entrepreneur ès liens

Il est des coups de cœur qui disent bien des choses. Celui qui a poussé Jean-Pascal Decroix, dirigeant de DX Groupe, à acquérir une auberge à Gréolières-les-Neiges est de ceux-là. L'entrepreneur spécialisée dans les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) s'est en effet fait aubergiste, le temps d'un été, histoire de mettre en route "cette aventure un peu folle", sourit-il, perchée à 1.400 mètres d'altitude dans l'arrière-pays grassois. L'objectif : faire consommer la montagne localement, différemment et de manière responsable, en transformant cet hôtel restaurant vieillissant en un lieu événementiel BtoB champêtre, avec vue plein sud sur le massif du Cheiron, où chacun peut se ressourcer et souder des liens. Une activité bien loin de son positionnement historique. Quoique... Comme monsieur Jourdain faisait en son temps de la prose sans le savoir, Jean-Pascal Decroix œuvra longtemps pour la transition énergétique et la RSE sans le savoir non plus. Le rachat de l'auberge Alpina n'étant finalement qu'un jalon de plus dans une quête de valeur et de sens qui président au développement du groupe grassois depuis 23 ans.

Du génie climatique et électrique...

Au départ, donc, il y a STME, PME spécialisée dans le second-œuvre, le génie climatique et électrique, avec une accointance particulière pour les systèmes de pompe à chaleur et la rénovation énergétique. Déjà, "il y avait cette vision de transition énergétique et d'amélioration des performances qui s'inscrivait alors dans une dynamique, une recherche de progrès", se souvient-il. Une activité historique, "vaisseau amiral du groupe", qui se déploie au fil du temps et des marchés signés dans les Bouches-du-Rhône et, récemment, dans le Var.

Puis, vint STME Fire, "une intuition d'abord, avant de devenir une entité à part entière en 2020". L'idée s'appuie sur un brevet et un marché noué avec Escota il y a une douzaine d'années, et vise à protéger les bâtiments recevant du public des feux de forêt en créant une barrière de protection. Laquelle a donné lieu à différents projets de recherche collaboratifs, 2 millions d'euros de financement et subvention ainsi que deux livrables qui modélisent l'évolution du front de flammes d'un incendie et démarrent automatiquement les systèmes de défense.

A la mobilité décarbonée

En 2020 toujours, Sun and Go est créée, en association avec Olivier Béchu. Bureau d'études et d'installation de panneaux solaires et de bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est à lui qu'on doit, par exemple, la centrale photovoltaïque inaugurée en septembre 2022 sur le toit du palais Carabacel, édifice centenaire classé et siège de la CCI Nice Côte d'Azur.

L'ensemble est aujourd'hui chapeauté par une holding, DX Groupe, qui totalise 70 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui devrait frôler les 8 millions d'euros à la fin de l'exercice 2023, et franchir le cap des 10 millions d'euros en 2024. Une croissance portée par l'activité historique de STME, qu'il s'agit désormais d'infuser au sein des différentes structures du groupe, à commencer par Sun and Go, dont le contexte de crise énergétique et les contraintes réglementaires multiplient le potentiel. Ce sera l'un des objectifs du programme d'accélération Rising Sud que le groupe rejoindra en 2024.

Virage sociétal

"Tous nos métiers ont un lien avec la transition énergétique parce que cela fait sens et c'est, je crois, ce que l'on recherche tous. Avec Alpina, nous continuons sur notre lancée. Nous avons voulu en faire un lieu créateur de liens et d'enrichissement, au niveau de notre groupe d'abord, premier client du site, mais aussi au niveau territorial afin d'encourager l'économie locale et de contribuer, avec les collectivités concernées, à développer le positionnement 4 saisons de la station de montagne".

Un engagement et des valeurs qui rassemblent, estime-t-il, dans un contexte où l'entreprise en général perd de sa force d'attraction. "Pour la première fois depuis 23 ans, nous rencontrons des problèmes de recrutement au point d'envisager de faire appel à des chasseurs de tête", raconte-t-il. "Nous vivons une démondialisation qui déstabilise les codes établis. Les gens revoient leur priorité, et l'entreprise n'en est clairement plus une". Or, pour le dirigeant, "c'est passer à côté du rôle émancipateur, épanouissant de l'entreprise, que j'essaie, brique après brique, de construire, à ma petite échelle. Nous sommes à l'entrée d'un grand virage sociétal, et ce sont les entrepreneurs qui demain auront à redresser la barre". Jean-Pascal Decroix veut être de ceux-là.