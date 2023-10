La stratégie « territoriale » de la licorne italienne Satispay pour adresser le marché français du paiement mobile

C'est en tentant de répondre à la question « comment faire pour payer son café si on ne possède ni argent liquide, ni carte bancaire » que Satispay trouve son fondement. L'interrogation est alors partagée par trois amis, Alberto Dalmasso, Dario Brignone et Samuele Pinta, originaires de Cuneo, en Italie. La réponse s'appelle Satispay, solution de paiement mobile, lancée, après une première version, en 2015.

Le paiement dématérialisé en est alors à ses premiers pas. Pour se différencier de ce qui existe déjà sur le marché, la fintech italienne décide de développer une solution capable de s'affranchir de tout intermédiaire. « Dans tout paiement, il y a un émetteur et un récepteur », explique Pascal Cotte, directeur général France. « Traditionnellement, c'est le commerçant qui supporte l'intégralité du paiement, des frais de réseaux et d'interchange. Il existe beaucoup d'intermédiaires sur la chaîne de valeur ». En contournant ces étapes et donc ces intermédiaires, la fintech connecte directement l'utilisateur au commerçant. Et plus précisément d'IBAN à IBAN.

Alternative au monopole américain

A l'origine, le trio d'entrepreneurs se place avant tout « dans une approche de culture locale : l'idée est de créer une communauté réunie autour d'un moyen de paiement efficace, transparent et économique », raconte Pascal Cotte.

Transparent et économique, notamment sur les frais fixes prélevés. Pour toute somme supérieure à 10€, aucun frais n'est attaché à la transaction. Pour toute dépense supérieure à 10€, 0,20 euro est prélevé, et cela quelle que soit le montant de l'achat effectué.

Un modèle qui répond, assure Pascal Cotte, aux demandes des commerçants et qui apporte des services aux consommateurs.

En Italie, le principe séduit. En 2016, la fintech consolide son modèle et s'étend rapidement à d'autres villes dont Turin. S'ensuit, de 2019 à 2021, une croissance forte qui permet à Satispay de dépasser, au bout de 5 ans, le million d'utilisateurs.

Une croissance qui lui donne aussi des envies d'ailleurs. L'internationalisation passe d'abord par le Luxembourg, avant que la fintech entreprenne ses premiers pas en France. Le modus operandi ne change pas et privilégie, avant tout, une approche locale.

Pour attaquer le marché français, en juin 2022, Satispay choisit Metz puis met le cap plus au Sud, à Menton d'abord, avant Nice. Un marché que l'entreprise transalpine aborde en s'intéressant pour l'heure à une première moitié de la France, du Sud au Grand Est, passant par Auvergne Rhône Alpes et Lyon, où elle est présente depuis septembre dernier. « En quatre mois, nous avons enregistré le même résultat qu'en 17 mois à Milan », pointe Pascal Cotte, estimant qu'il existe « une vraie appétence pour notre produit » et qu'il « se passe en France, ce qu'il s'est passé il y a 8 ans en Italie ».

Leader européen d'ici 4 ans ?

Un comportement qui conforte la fintech italienne dans sa stratégie de développement. La feuille de route comprend l'ouverture de dix villes supplémentaires en 2024 en France et un déploiement plus fort, dans les régions d'ici deux ans. En Italie aussi d'ailleurs, la fintech étant moins présente dans le Sud du pays que dans son Nord natal. Mais les deux prochains trimestres vont être consacrés à une consolidation de la croissance. Le tout afin d'atteindre l'objectif, d'ici 2027, de faire de Satispay l'instrument financier le plus utilisé en Europe.

Pour y parvenir, l'option offerte aux commerçants de générer du cashback peut l'y aider. « Le cashback permet d'encourager nos utilisateurs à utiliser Satispay », indique Pascal Cotte. Une possibilité que le commerçant peut, par ailleurs, gérer à sa guise.

Sur un marché extrêmement concurrentiel, se distinguer est obligatoire, même si, promet Pascal Cotte, aucun autre acteur du paiement mobile ne réunit les mêmes fonctionnalités. Les objectifs sur le marché français sont de 6.300 commerçants utilisateurs de Satispay à fin 2023. 2024 sera davantage consacrée au développement de partenariats, bancaires, avec des logiciels de caisse, des associations de commerçants et des institutions telle que les Fédérations de marchés, de taxis, les UMIH, les chambres de commerce et d'industrie, les CPME... « Nous nous donnons 4 ans pour être l'instrument financier le plus utilisé en France ». Satispay, qui emploie 600 personnes en Italie et 40 personnes en France revendique 250 millions d'euros de volume d'affaires par mois soit 3 milliards d'euros par an pour un chiffre d'affaires net de 28 millions d'euros en 2023, soit une croissance de 122% par rapport à 2022. A noter que le tour de table réalisé en 2022, pour un montant de 350 millions d'euros - levée destinée à accompagner le déploiement, notamment international - a réuni autour des dirigeants de Satispay, le fonds Addition, le chinois Tencent et Block, le fonds de Jack Dordey, fondateur de Twitter.