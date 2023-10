Les troubles du sommeil concerneraient entre 3 et 5 Français sur 10 d'après Santé publique France. C'est donc assez naturellement que Morphée s'est adressé à ce marché dès sa création en 2017. Pour les adultes d'abord, avec un premier objet nommé Morphée. Puis pour les enfants, avec Mon Petit Morphée.

Mais la qualité du sommeil n'est pas sans lien avec l'état d'esprit de la journée. Et dans une société où le stress est une des choses les plus partagées, la startup aixoise décide d'accompagner ses clients tout au long de la journée avec son galet Morphée Zen. Sa marque de fabrique : concevoir « des objets déconnectés qui aident les enfants et les adultes à prendre en main leur bien-être », résume Charlie Rousset, cofondateur de Morphée.

Détente déconnectée





Une déconnexion très importante pour l'entrepreneur, à rebours des nombreuses applications œuvrant dans ce champ. « Un certain nombre d'utilisateurs a envie de pratique sans téléphone, de s'émanciper du smartphone avec qui on passe généralement une grande partie de la journée. Et puis, la pratique est en elle même beaucoup plus efficace ». Car celle-ci permet d'éloigner ce que l'on appelle le « syndrome de l'hypervigilance » que cause le smartphone. « Quand on sait qu'on peut recevoir des notifications, voire qu'on en attend », difficile de se concentrer sur soi-même et sur l'instant présent. « Là, on met le téléphone en mode avion et on est complètement dédié à la pratique ».

Un précepte qui vaut pour les deux dernières nouveautés de la startup : Mood et Elio, toutes deux commercialisées depuis septembre 2023. La première accompagne les adultes dans « la pratique de méditation en journée ». La seconde s'adresse quant à elle aux enfants, et a été conçue en partenariat avec la maison d'édition Hachette, prenant pour ambassadeur Gaston La Licorne que l'on retrouve dans une série de livres écrits par Aurélie Chien Chow Chine. «Morphée s'est occupé du contenant et Hachette du contenu ». Avec pour objectif d'accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions. L'enfant sélectionne ainsi son émotion du moment, de même qu'un type de contenu (histoire, séance de sophrologie ...).

1.500 distributeurs

D'ici les prochains mois, ces deux produits pourront s'appuyer sur le réseau déjà solide de distributeurs qu'a bâti Morphée depuis sa création. Mises en orbite par Nature et découverte où elle a rencontré « un immense succès », ses box sont désormais présentes auprès de 1500 points de vente : « Boulanger, Cultura, la Fnac, Darty... et tout un tas d'indépendants ». Et Mon petit Morphée a permis d'étoffer encore ce réseau en l'enrichissant de magasins spécialistes des jeux et jouets.

Et les Français n'étant pas les seuls à souffrir du stress et des troubles du sommeil, la startup se développe également très bien à l'international. « Nous avons démarré l'export en 2019. Nous avons tout doucement étendu la distribution à la Belgique, la Suisse, l'Espagne. Et maintenant, nous sommes présents aux États-Unis, au Canada et même à l'Asie : en Corée du Sud, à Hong Kong, Singapour... ». Soit un total de dix-sept pays.

Un développement qui doit aller de pair avec une prise en considération des attentes des consommateurs, notamment vis-à-vis des enjeux de durabilité des produits. « Nous travaillons au maximum avec un plastique recyclé. Notre bois dispose d'un label FSC, c'est-à-dire qu'on plante plus d'arbres qu'on en coupe. Notre packaging est recyclable ». Et au-delà de ces considérations, « nous offrons une seconde vie aux produits dont les clients ne veulent plus ou qui ne fonctionnent plus ». Ceux-ci sont ainsi récupérés et pris en charge dans un Esat du Sud-Ouest. Là, ils sont réparés lorsque cela est possible. Ou alors intégralement démontés pour que leur plastique soit recyclé et leurs éléments électroniques puissent être conservés.

