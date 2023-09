Comment les parasols Flandin ont résisté au vent des délocalisations

Le parfum des olives et des melons mûrs à point. La foule qui se presse. Les voix des vendeurs qui l'alpaguent ... Ne manque à ce décor de marché provençal qu'un détail et pas des moindres : les parasols aux vives couleurs.

Ce détail est au cœur de l'activité de Flandin, entreprise familiale née en 1982 à Marseille sous la main de Denis Flandin. Entrepreneur qui a passé une bonne partie de son enfance sur les marchés. « Sa mère vendait des bonbons. Et ils étaient voisins d'un autre producteur de parasols », raconte Jean Chopel, son gendre qui a repris l'entreprise en 2011 aux côtés d'un associé.

Car à l'époque, le marché des parasols pour forains compte une quinzaine de fabricants en France. « Mais une vague de délocalisations a massacré ce marché », déplore Jean Chopel. « Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux. Certains mettent en avant le drapeau bleu blanc rouge mais ne font qu'assembler des morceaux fabriqués en Asie ».

Pour tenir bon, « il a fallu faire preuve de beaucoup de patience », sourit l'entrepreneur. De même qu'une bonne dose d'innovation pour pouvoir répondre à des demandes de produits sur-mesure.

Une persévérance récompensée

Il n'empêche qu'en 2017, l'entreprise - dont la persévérance a été récompensée dans le cadre des derniers Trophées des Entrepreneurs Positifs de la CPME 13- fait l'objet d'une procédure de redressement. « Il s'agissait en partie de problèmes liés à la demande ». Un client, acteur national, fait le choix de se passer de Flandin au profit d'un fournisseur moins-disant socialement et économiquement. Un coup dur pour l'entreprise qui cherche à diversifier son activité.

Après s'est concentrée sur les forains avec ses parasols en coton, elle vise désormais les restaurateurs à qui elle propose des produits en acrylique, avec 200 coloris disponibles à ce jour.

S'y ajoute une offre à destination des particuliers, appelée à se développer avec le temps. « Il faut que nous communiquions auprès d'eux ».

Pour cela, la TPE peut notamment s'appuyer sur la durabilité de ses produits. « Certains particuliers sont lassés de devoir racheter tous les deux ans un parasol à 100 ou 200 euros. Les nôtres ont une durée de vie moyenne de huit à quinze ans. Et la structure est 100 % réparable, de façon très rapide ». L'entreprise parvient même à faire évoluer la structure au gré des usages de ses clients. « Un client avait un papa forain. Il nous a rapporté sa monture et nous l'avons adaptée pour qu'il puisse l'utiliser dans son jardin. En fait, on parle beaucoup d'économie circulaire. Mais nous, nous n'avons jamais arrêté d'en faire ».

Fabrication française : un mouvement qui commence à peine à s'amorcer

Un bon point alors que, constate l'entrepreneur, la demande de produits (réellement) fabriqués en France commence à s'accroître. « J'observe que cela s'amorce à peine depuis l'épidémie de covid-19. Il y a la volonté d'un certain nombre de personnes qui se regroupent de pousser dans cette direction ».

Une coopération nécessaire face aux nombreuses embûches que rencontrent les promoteurs de la réindustrialisation. Manque d'appétence pour les métiers manuels, disparition de formations ... « Sur le travail du fer par exemple, le métier ne s'apprend plus. Alors nous formons en interne des gens qui sont motivés. Pour la couture par contre, il faut avoir des bases. Et les formations proposées forment davantage de couturiers, dont le travail va de la conception à la réalisation, que de mécaniciens en confection dont a besoin l'industrie ».

L'entrepreneur cite également la frilosité des investisseurs s'agissant d'industrie, par essence très capitalistique, et dont les retours sur investissement peuvent prendre du temps. « Ils préfèrent investir dans le numérique, plus rentable à court terme ». Et d'en appeler à la mise en place de « leviers fiscaux pour compenser le risque pris d'investir dans l'industrie ».

Jean Chopet regrette par ailleurs une asymétrie des normes auxquelles sont soumises les entreprises selon qu'elles viennent de France ou d'ailleurs, générant une concurrence déloyale.

Jusqu'à Miami

Malgré cela, l'entreprise, qui fabrique 200 et 300 parasols par an, continue de défendre son savoir-faire, notamment dans le monde de l'événementiel.

Chaque année, elle s'attelle ainsi à participer à un événement prestigieux. « Cette année, nous avons fabriqué des parasols pour le Dior Spa Cruise », une croisière dédiée au bien-être, portée par Dior, à Paris. « L'an dernier, c'était le marché de Miami. Ils ont fait appel à nous pour créer une ambiance provençale ». La TPE a également été sollicitée pour équiper des courts de tennis au Koweït.

Malgré ces gros coups de projecteurs, l'événementiel ne représente qu'une part minime de l'activité de l'entreprise qui affiche un chiffre d'affaires de 500.000 à 600.000 euros. « Sur ce marché, nos prix sont trop élevés par rapport à la concurrence qui fabrique en Chine. En location, on y arrive à peu près. Autrement, c'est plus compliqué ».